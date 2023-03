Csökkenthető az ingázók versenyhátránya

Eddig is főszabály volt, hogy a helyközi munkába járás költségeinek 86 százalékát meg kellett térítenie a munkáltatónak, a májustól bevezetendő vármegye és országos bérletekkel pedig a szabálykövető munkáltatók költségei csökkennek leginkább – reagált lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Makronóm Intézet szakmai vezetője. Hozzátette, az ingázók versenyhátrányának csökkenése jelentheti azt is, hogy megéri távolabbról is felvenni munkaerőt, ami a munkaerőhiányt mérsékli. Azon cégeknél viszont, amelyek a szabályt eddig nem tartották be, ösztönző lehet a jogkövetésre a vármegye és az országos bérlet, mivel ezek költségtérítésével már finanszírozni fogják a munkavállalók ingázását. Regős Gábor úgy véli, a maradék 14 százalék finanszírozása esetükben sem mindegy, de nem döntési szempont.

Ahol jó a menetrend és a közlekedés, minimálisan emelkedhet az utasszám a vármegyebérletek bevezetésével

Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Szintén előnyt jelenthet az egyéni vállalkozók számára – példának okáért egy informatikusnál is előfordulhat, hogy meg kell látogatni az ügyfelét. Ugyanakkor fontos látni – vélekedett Regős Gábor –, hogy pont a 86 százalékos céges támogatás miatt a munkavállalónál nem az a fő döntési pont, hogy mennyit kell fizetni, hanem hogy milyen a tömegközlekedés színvonala az adott területen: mennyire jár gyakran, milyen a minőség, a sebesség, mennyire vannak jó vagy rossz helyen a megállók, esetleg lehet-e a megálló mellett parkolni. Ezért ha az a cél, hogy az agglomerációból való bejutást megkönnyítsük, akkor ahhoz az elővárosi vasutak fejlesztésére (ahol még nem történt meg), illetve a hév-vonalak felújítására, összekötésére (egymással, illetve a kettes metróval) van szükség, hiszen a jó minőségű közlekedés tud alternatívát nyújtani és elősegíteni a főváros jobb élhetőségét – mutatott rá a szakértő.

Ami az ingatlanpiaci vonzatot illeti, nem, vagy minimális vonzatra lehet számítani Regős szerint csupán a bérlet miatt nem költözik valaki vidékre, ez inkább csak egy tényező lehet.

Az országos bérleteknél is inkább a menetidő a meghatározó, hiszen ha a nap túl nagy része megy el közlekedéssel, azon a kedvezményes bérletár nem segít. A távolabbi vidékekről a fővárosba történő ingázás eddig is sok esetben gyakorlat volt, ez továbbra is fennmarad, talán kismértékben tud erősödni a szakértő szerint. Megnövekedett utasszámot a vármegyebérlet hozhat kis mértékben, de természetesen az előbbiekhez hasonlóan ez is járatfüggő és időjárásfüggő. Elképzelhető, hogy aki eddig autóval járt be a munkahelyére az agglomerációból, az az alacsony költség miatt vásárol majd vármegyebérletet és kedvező időjárás esetén inkább választja majd a tömegközlekedést. Szintén meghatározó lehet az aktuális üzemanyagár. A vármegyebérlet mindenképpen növelheti viszont a diákok mobilitását, hiszen esetükben jelentős kedvezményt jelent, így náluk várható, hogy többet mennek haza, amely a hétvégi forgalomra lehet jelentős hatással.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Heves Megyei Hírlap/Huszár Márk)