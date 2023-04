Kiderült, hogy milyen játékokat kapnak a gyerekek húsvétkor, az is, hogy ezek mennyibe kerülnek

A tavalyi évhez képest az idén 13 százalékkal emelkedtek az átlagos kosártértékek, ami azt jelenti, hogy online jellemzően 13 ezer forintért, áruházban pedig 9200 forintért vásárolnak játékot a magyar családok az ünnep előtti pár hétben.

Hozzátették, hogy a legnépszerűbb meglepetések a kreatív, szabadtéri- és társasjátékok, de a top 10-ben továbbra is szerepel a Lego, a plüssök, az autók, a járművek és a babajátékok is. Kitértek arra is, hogy rendeződtek az ellátási láncok, normalizálódtak a szállítási költségek, ezért nem volt szükséges komoly áremelést végrehajtani.