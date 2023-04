Hiába a milliós álomfizetés, idén is bajban vannak a vendéglátósok

A sok százezres, akár milliós „álomfizetések” továbbra is elérhetők a Balatonnál, de annak is megvan az ára: irgalmatlanul sokat kell érte dolgozni, a fiatalok pedig egyre kevésbé választanak ilyen sérülékeny ágazatot – írja a Pénzcentrum.

A portál a Turizmus Konjunktúra Index friss jelentésére hivatkozva azt írja, már elkezdték toborozni a munkaerőt a Balatonnál működő, jellemzően a turizmusból és vendéglátásból élő cégek a nyári szezonra. A munkaerő toborzása áprilisban már tizenegy pontos növekedésben lesz, vagyis aki igazán jó helyet szeretne, jó ha minél előbb jelentkezik. Ennek ellenére a gazdasági portál megkérdezte a szakértőt, vajon lesz-e elég ember a magyar tenger partján a nyáron, vagy ismét komoly gondot fog okozni a vállalkozóknak a munkaerő hatalmas hiánya.

„Biztosan lesz munkaerőhiány, mert az mindig is van, és ez az idén is így lesz” – mondta a Pénzcentrum kérdésére Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Szerinte egy merőben más szemlélet bevezetésére lenne szükség annak érdekében, hogy a helyzet, ha nem is azonnal, de megoldódhasson.

„A Balatonnál munkaerőhiány mindig van, és ez az idén sem lesz másként. A szezonalitásnak, amely hamarosan meg is kezdődik, mindig van egy munkaerőfelhajtó hatása, ugyanis a szezonális munkáknál a helyzet az, hogy akik odamennek, azoknak máshol van más munkahelyük, vagyis hiányzik onnan, ahonnan éppen elmegy” – mondta Kovács László. Hozzátette:

„valóban megállja a helyét, hogy milliókat lehet keresni akár egy szezon alatt, csak sokan akkor jönnek rá, mennyit kell ezért dolgozni, amikor már ott vannak – és nem mindenkinek fekszik ez a tempó.”

A szakértő azt is elmondta, most is lehet majd sok százezer forintot keresni a Balatonnál, ám ezekben a tipikusnak mondható szezonális munkakörökben meg is kell érte dolgozni: tíz-tizenkettő, nem egy esetben több munkaórát is jelent ez naponta, amit azért nem bír mindenki. Megfizetik, és meg is fizetnék a vállalkozók azokat a vendéglátóiparban, akik ezt képesek végigcsinálni, de nehéz találni ilyen dolgozót, és egyre nehezebb is lesz. Aki azt mondja, hogy a semmiért kapják ezek az idénymunkások ezeket a valóban komoly béreket, az nem dogozott még ilyen munkahelyen, vagyis azért kevés fogalma van róla – tette hozzá a a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.

A téli szezon nehézségeiről, kiemelten az energiaárak elszabadulásáról, s annak a szállodaiparra történő hatásáról, illetve az elkövetkezendő, nyári időszakról a Portfólió készített interjút Flesch Tamással, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökével, s Forsthoffer Ágnessel, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetőjével.

Még mindig az energiaárak jelentik a legnagyobb problémát, főleg azoknál a szállodáknál és éttermeknél, amelyek fix árú, éves energiaszerződést kötöttek. Úgy tűnik azonban, hogy a vendégszám nem esett vissza, és ha rövidebb időszakra is foglalnak az emberek, nem mondtak le a pihenésről

– számolt be a jelenlegi folyamatokról a Portfólió megkeresésére Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. A szövetségi vezető arról is beszélt, hogy a „foglalási időablak” viszont továbbra is nagyon rövid: 2-3 héttel a pihenés előtt foglalják le a szálláshelyeiket a belföldi vendégek. Sőt, húsvétkor, csak pár nappal az ünnep előtt indultak be igazán a vendégek, ettől függetlenül Flesch Tamás bizakodó a szezont illetően.

Forsthoffer Ágnes, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője is úgy tudja, hogy a télire bezárt szállodák ki fognak nyitni. „Vannak, akik csak a nyári főszezonban látják értelmét a működésnek, mert a többi időszakot nem tudják kigazdálkodni a csekély foglaltság miatt. Vannak, akik már márciusban kinyitottak, és voltak olyanok is, akik húsvétra időzítették a gazdasági feltámadásukat.”

A magas energiaárak miatt a téli, kora tavaszi időszak – kiegészülve a gyenge kereslettel – sokunk számára komoly veszteséget termelt. Akik ennek ellenére nyitva tartottak, azok bíznak abban, hogy az év egészében nem lesz negatív a szaldójuk

– mondta a régiós vezető.