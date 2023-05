Jól járnak a vásárlók a kötelező akciókkal

– A kötelező akciókat a bolthálózatoknak azért nem kell rosszul fogadniuk, mert a szabály bizonyos értelemben nem szigorú. Bolti akciók eddig is voltak és enélkül is lennének. Csak most figyelni kell arra, hogy legyen minden termékcsoportban ilyen termék. Ugyanakkor marketinglehetőséget is jelent, hogy az adott hálózatnál az akció nem tíz, hanem mondjuk húsz százalék. Az úgynevezett mesterséges hiány szintén nem jelentene majd újdonságot – mutatott rá Regős Gábor.