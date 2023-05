Szijjártó Péter grandiózus beruházást adott át

Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy a kormány a munkanélküliség finanszírozása helyett inkább annak a megelőzésére összpontosított.

– Az eredmény, azt gondolom, önmagáért beszél, hiszen míg 2022 a világgazdaság egyik fekete éve volt, addig a magyar gazdaságban ez rekordévnek számított – jelentette ki.

Ennek kapcsán pedig arról számolt be, hogy tavaly a beruházási, a foglalkoztatási és az exportcsúcs is megdőlt. Továbbá kifejtette: idén már most több beruházás érkezett Magyarországra, mint a tavalyi rekordév egészében.

– És a beruházási rekord eredménye, hogy meg tudjuk védeni a munkahelyeket, el tudjuk kerülni a recessziót és a gazdaságot növekedési pályán tudjuk tartani – közölte.

A miniszter hangsúlyozta:

az elmúlt időszak beruházási döntései világosan mutatják, hogy a politikai hangulatkeltés és hisztériakeltés dacára sem kopott meg a német vállalatok bizalma Magyarország iránt.

– Magyarországon minden német vállalat számára az egyenlő elbánás elvét biztosítjuk, és örülünk annak, hogy továbbra is a német vállalatok alkotják a legnagyobb beruházói közösséget – mondta.

Végül rámutatott, hogy az elmúlt kilenc évben 183 nagy német vállalati beruházáshoz adott a magyar kormány jelentős pénzügyi támogatást.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Stasa Kosarac bosznia-hercegovinai külkereskedelmi és gazdasági kapcsolatokért felelős miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2023. május 26-án (Forrás: MTI/Bruzák Noémi)