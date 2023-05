Több előnye is van a bevezetett vármegye- és országbérletnek

Emlékeztettek, a minden korábbinál kedvezőbb és egyszerűbben használható rendszer bevezetésével a 30 napra szóló bérlettel egy-egy teljes vármegyét, vagy akár az egész országot is be lehet utazni, a diákok pedig szinte fillérekért tehetik ugyanezt az országban, mivel a vármegye- és az országbérletet is 90 százalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg.