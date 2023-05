További lépések az infláció letörésére

– A nemzetközi példák azt mutatják, hogy az online árfigyelő rendszer – ahogy a kötelező akciózás is – hozzájárul a kiskereskedelmi szektorban a piaci verseny fokozásához, összességében pedig elősegíti, hogy az év végére egy számjegyűre csökkentsék az inflációt Magyarországon – mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az Index.hu portálnak a távirati iroda ismertetése szerint.

Jelezte: folyamatosan csökkentik a szankciós inflációt, több intézkedést is bevezettek már ennek érdekében.

Június 1-jétől elindul a kötelező akciózás, így minden héten a vásárlók rendelkezésére áll majd egy húsz termékből álló, akciós árú élelmiszerkosár az adott boltban, amit a korábbiakhoz képest olcsóbban vásárolhatnak meg. Július 1-jétől pedig elindul az online árfigyelő rendszer, amely több mint hatvan termékkörre vonatkozóan napi szinten és üzletenként teszi elérhetővé mindenkinek a legkedvezőbb árakat.

Az Index cikkében azt írta, hogy július 1-jén startol a kormány online árfigyelő adatbázisa, amelyet a Gazdasági Versenyhivatal működtet majd; az előző üzleti évet több mint százmilliárd forint nettó árbevétellel záró kereskedőknek naponta kell majd feltölteniük több mint hatvanféle élelmiszer árát. A cikk szerint ez azt jelenti, nyárra élesedik a kormány árcsökkentő csodafegyvere.

A hírportál felidézte: március 23-án jelentette be a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM), hogy a kormány támogatja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke, Rigó Csaba Balázs versenypártolási és az inflációt csökkentő javaslatát, így nemzetközi példák alapján online árfigyelő adatbázist hoznak létre. A mielőbbi megvalósítás érdekében a GFM és a GVH közös munkacsoportot nevezett ki, amelyhez áprilisban az Igazságügyi Minisztérium is csatlakozott. Az Index információi szerint a munkacsoport szakmai egyeztetéseibe bevonták az agrártárcát, a statisztikai hivatalt és a kereskedőket tömörítő érdekszövetségeket is.