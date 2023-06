Egyre többen vásárolnak állampapírt a postán

A teljes lakossági állampapír-állomány több mint 11 százalékát kezeli a Magyar Posta, a társaság összesen több mint 1050 milliárd forint értékű megtakarítási állományról gondoskodik.

A Magyar Posta Zrt. 1995. április 1-jén kezdte meg lakossági magyar állampapír-értékesítési tevékenységét, elsőként a nyomdai 1 éves Kincstári Takarékjegyek értékesítésével. Jelenleg a posta hálózatában már kétféle nyomdai állampapír érhető el, a Magyar Állampapír Plusz, valamint az 1 és 2 éves Kincstári Takarékjegyek. Ezentúl pedig értékpapírszámlán keresztül dematerializált állampapírok is elérhetők a postákon (Prémium Magyar Állampapír, Bónusz Magyar Állampapír, Egyéves Magyar Állampapír és Magyar Állampapír Plusz).

A Magyar Posta Zrt. által kezelt értékpapírszámlán elhelyezhető lakossági magyar állampapírok közül az inflációkövető – előző évi inflációt meghaladó, kedvező mértékű kamatot biztosító – Prémium Magyar Állampapír a legkedveltebb az ügyfelek körében, míg a nyomdai lakossági magyar állampapírok közül jelenleg az 1 éves Kincstári Takarékjegy a legnépszerűbb.

Az Államadósság-kezelő Központ Zrt. által szervezett állampapír-kibocsátások és a Magyar Államkincstár megbízásából közvetített nyomdai állampapírok kizárólag a Magyar Posta kétezer szolgáltatóhelyén érhetők el, míg a dematerializált állampapírok közel 700 kijelölt postán vásárolhatók meg.

„A Posta által is forgalmazott lakossági magyar állampapírok – az egyik legbiztonságosabb befektetési formaként – megnyugtató megoldást nyújtanak a takarékoskodni vágyóknak. Kiemelten fontosnak tartjuk a magyar lakosság pénzügyi tudatosságának támogatását, ennek érdekében dolgozóinkat is folyamatosan képezzük. Így a postákra betérő ügyfeleknek felkészült munkatársak segítenek kiválasztani az optimális megtakarítási módot, amelyet már néhány ezer forinttól is érdemes elkezdeni. Ráadásul a postán díjmentesen, számlanyitási, számlavezetési és tranzakciós díj nélkül, kamatadómentesen érhetők el az állampapírok” – idézi a posta közleménye Kohuth Viktort, a Magyar Posta üzleti vezérigazgató-helyettesét.

Az állampapírokkal elért kamatjövedelem 2023. július 1. után is mentes marad a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól, így a legkedvezőbb megtakarítási forma marad – hívják fel a figyelmet.

Borítókép: A postán díjmentesen, számlanyitási, számlavezetési és tranzakciós díj nélkül, kamatadómentesen érhetők el az állampapírok (Fotó: Világgazdaság/Kallus György)