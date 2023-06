Kettős ingatlanpiaci hatás

Átalakul az eddigi lakástámogatási rendszer jövőre: a legfrissebb kormányzati nyilatkozatok szerint a falusi csok esetében magasabbak lesznek a támogatások, a babaváró maximális összege 11 millió forintra emelkedik, ugyanakkor a nagyvárosi csok igénylők jövőre új támogatási formában reménykedhetnek. Mivel a család és lakhatási támogatás kiemelt kormányzati cél, meglepő lenne, ha a jövő évtől kezdve semmilyen új támogatási forma nem lépne a kivezetendő helyére – kommentálta a hírt lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Kifejtette, 2016 óta megvolt a törekvés arra, hogy a támogatások lekövessék az ingatlanpiaci árváltozásokat – a drágulás oka ugyanis elsősorban nem a támogatások árfelhajtó hatása, sokkal inkább a csökkenő kamatok és a gazdasági fejlődés volt, amely tendencia egész Európát jellemezte – magyarázta. A hagyományos csok iránti keresettség szakértők szerint akár hetvenöt százalékkal is csökkenhetett idén, ez indokolta az átalakítását, ami egyébként akár a jelenleginél nagyobb támogatást is jelenthet. A bejelentés mögött lakáspiacot élénkítő szándék is meghúzódhat, hiszen aki eddig kivárt a lakásvásárlással, mégis fontolóra veszi idén. Másfelől lehetnek olyan családok, akiknek érdemesebb lehet még idén kihasználni a babaváró hitel jelenlegi konstrukcióját. Elsősorban azoknál jelenthet ez opciót, akik nagyvárosi lakásba költöznének és a házaspár női tagja 30–39 éves, de csak pár év múlva terveznek gyermeket. Ők ugyanis idén még felvehetik a babaváró hitelt, amire jövőre már nem lesz lehetőségük, csak akkor, ha 2024 végéig igazolják a várandósságot.

Az ösztönzés, amely idén a nagyvárosok ingatlanpiacára lehet jótékony hatással, érthető, hiszen az ingatlanpiac forgalma 30-40 százalékkal marad el az egy évvel ezelőttitől – emelte ki a szakértő. Átmenetileg csökkenhetnek is a nagyvárosi lakásárak, attól függően, hogy mikor fogadják el és jelentik be a 2024-től érvényes támogatásokat. Az eladók egy része még az idén érvényes lakástámogatásokra tekinthet biztos pontként és még idén igyekszik értékesíteni ingatlanát.

Fordított a helyzet a falusi csok esetében, mivel ez a támogatási forma januártól komolyabb összegekkel bővül. Ezért az idei falusi csokos igénylések száma mérséklődhet, ami kivárást és vagy árcsökkenést hozhat a kisebb településeken, 2024 tavaszától viszont forgalomélénkülést.

Balogh László úgy látja, a jelenlegi támogatást mindenképp felváltja valamilyen más konstrukció, amelyben akár az egyébként kiemelten népszerű otthonfelújítás elemeinek is szerepe lehet, és megjelenhetnek államilag támogatott, kedvezőbb kamatozású lakáshitelek is.

