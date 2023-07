Ezek a magyarok kedvenc strandételei, mutatjuk az idei árakat

Javában dübörög a strandszezon, így előtérbe kerülnek az árak is, hogy melyik strandon, milyen árakkal kalkulálhat az ember. A Metropol stábja a Csillaghegyi és a Pünkösdfürdői Strandfürdőt, valamint a Paskál Gyógy- és Strandfürdőt és a Palatinust látogatta meg, hogy szemügyre vegye az idei árakat. Idén egy családi ebédhez már nem elég tízezer forint, ha a strandon szeretnénk jóllakni – írják.

A magyar specialitás, azaz a lángos ára évről évre feljebb kúszik, így egy sajtos-tejfölös ára már a kétezer forintot súrolja, néhány helyen pedig el is éri vagy meg is haladja – számol be a Metropol. A Csillaghegyi strandon „csupán” 1790 forintba kerül a finomság, és a Csillaghegyi Strandfürdőhöz hasonló árakat láthatunk szerte a városban, de van, ami meglepően drága az óbudai fürdőben a többi helyhez képest.

A gírosztál például 3990 forint, míg egy hamburger 2790, egy amerikai hot dog pedig 1190 forint, de közel 3000 forintba kerülnek a grillhúsok is Csillaghegyen. A hasábburgonya ára a legtöbb helyen ezer forint körül mozog. A fagylaltból egy gombóc 590 forintba került. A palacsinta darabja pedig 490–590 forint között volt.

Nem olcsóbb a lángos a Pünkösdfürdői Strandfürdőn sem, ahol 1800 forintért kaphatunk sajtos-tejfölöst, a hamburger azonban majdnem ezer forinttal kedvezőbb árú itt, mint Csillaghegyen. Itt ugyanis 1950 forintért juthatunk az amerikai finomsághoz. A három fürdő közül a Paskál tűnt a legdrágábbnak, de a választék is itt volt a legnagyobb. Itt hamburgert 3000 forint körül tudunk vásárolni, a gírosztál azonban olcsóbb, mint Óbudán – derül ki a Metropol összesítéséből.

