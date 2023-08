Ismét emelkedésnek indult a lakásbefektetések hozama

A pápalátogatás, az Európa Liga döntője, a Forma–1-es nagydíj, a Sziget Fesztivál és az atlétikai vb jelentősen élénkítette a lakáshotelek forgalmát 2023-ban. Az Ingatlan.com összesítése szerint a hosszú távra kiadó lakások hozamában is változást eredményezett a hónapok óta tartó lakáspiaci kettősség.

– A használt lakások átlagárának stagnálásával párhuzamosan és a fokozatosan emelkedő lakbérek miatt a lakáskiadással elérhető bruttó hozamok emelkedni kezdtek, de még bőven elmaradnak a 2018-as szintektől. A befektetési célú lakásvásárlások az elmúlt időszakban visszafogottak voltak, részben a bizonytalan környezet miatt, másrészt azért, mert az állampapírok hozama bőven meghaladja a lakáskiadással elérhető szintet – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Mint korábban megírtuk, egymásra ható folyamatokról van szó, mert a befektetők háttérbe vonulásával előtérbe kerültek a magáncélú vásárlások, nőtt az alku lehetősége, és ismét kezd magára találni a lakáshotelek piaca is, ám az utóbbi zömmel a fővárosban koncentrálódik, és a világesemények mellett azok is rövid távú lakásbérlésben gondolkodnak, akik például filmforgatás vagy más, pár hónapos projekt miatt érkeznek Budapestre. Az Ingatlan.com legfrissebb, 2023. augusztusi adatai szerint Budapesten átlagosan 5,6 százalékos éves bruttó bevételarányos hozamot lehet elérni a jelenlegi átlagos négyzetméterárak és az átlagos lakbérek alapján. Noha ez meghaladja az egy évvel korábbi öt százalékot, alulmúlja a 2018-ban látott 6,7 százalékos szintet.

A világeseményeknek is köszönhetően élénkült a lakáshotelek piaca, ezzel párhuzamosan egyre jobban megéri hosszú távra is lakást kiadni. Fotó: Bach Máté

Balogh László elmondta, hogy a különböző kerületek és városrészek között jelentősek a különbségek. A XXIII. kerületben (Soroksáron) majdnem tíz százalékos lehet a hozam. Emellett a XVI. kerületben lévő újmátyásföldi Centenáriumi lakótelepen és a VIII. kerületi Tisztviselőtelepen is hét százalékot meghaladó hozamról lehet szó. A másik végletet a háromszázalékos hozamú városrészek képviselik, ide sorolhatóak az I. kerületi Tabánban található lakások, a XII. kerületi Széchenyi-hegyi vagy a III. kerületi remetehegyi ingatlanok.

A megyeszékhelyek összességében 5,6 százalékos hozamot nyújtanak, míg tavaly 4,9 százalékos volt a mutatójuk, öt évvel korábban pedig nyolc százaléknál tartottak. A városok között azonban itt is tetemes eltérések láthatók – ismertette a szakember. A legmagasabb, 8,6 százalékos hozam Salgótarjánban érhető el, utána következik Tatabánya és Szolnok 6,8 és 6,4 százalékkal, ám ahogy szintén írtuk, nem csupán a hozamon múlik, hogy befektetési célpont lesz-e az adott város. Balogh László elmondta, több vármegyeszékhelyen jelentős munkahelyteremtő beruházás indult, ami élénkíti az albérletek iránti keresletet ezekben a városokban. A kiadó lakások iránt növekvő igény a bérleti díjak növekedésén keresztül a hozamszinteket is emeli a vármegyeszékhelyek lakáspiacán. A nagyobb egyetemvárosokban, mint például Szegeden, Debrecenben, Pécsen, Miskolcon és Győrben 4,9–6,3 százalékos hozammal lehet számolni – tette hozzá az Ingatlan.com szakértője, aki korábban a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy hasonló okokból került előtérbe Tatabánya és Székesfehérvár is.

