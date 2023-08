Nem elhanyagolható a sportturizmus gazdasági jelentősége

Az elmúlt években számos példa mutatta a sport hazai turizmusra gyakorolt pozitív hatását, a Forma–1 Magyar Nagydíj pedig kiemelkedő jelentőséggel bír a hazai idegenforgalom szempontjából. Az idén 2032-ig meghosszabbított magyar nagydíjon rekordszámú, 150 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ha pedig a 2022-es vizes világbajnokságot nézzük, az esemény félmillióval növelte a vendégéjszakák számát Budapesten, de a vidéki helyszíneken is jelentős bővülést tapasztaltak – írta sportturizmussal kapcsolatos tanulmányában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Emellett a koronavírus-járvány után a 2022-es férfikézilabda Európa-bajnokság csábította vissza a külföldi turistákat Magyarországra.

Budapest sportturizmusa szempontjából jelentős esemény volt a 2022-es vizes világbajnokság

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Maga a sportturizmus egy speciális utazási forma, amely két főbb irányzatot foglal magába: e csoport egyik részét azok alkotják, akik elsősorban sporttal kapcsolatos tevékenységekben vesznek részt, másik részt azok adják, akik nézői egy-egy nagy sporteseménynek. Írtuk, az ilyen rendezvények járulékosan a rövid távú lakáskiadás piacán is keresletet generálnak, ám a lakáshotelezés Budapestre koncentrálódik.

A tanulmány kiemeli: fontos szerepet játszik a sportturizmus a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés előmozdításában mind az utazó, mind az úti cél számára, már csak azért is, mert sporttal kapcsolatban, de nem kizárólag ilyen céllal látogatnak turisták Magyarországra. Ez munkalehetőségeket is teremthet a helyi lakosság számára. A sportesemények megrendezése jelentős infrastrukturális beruházásokat igényel, ilyenkor például stadionokat létesítenek, fejlesztik a már meglévő sportlétesítményeket és közlekedési rendszereket. Ezek a beruházások hosszú távú előnyökkel járhatnak az úti cél számára, javítják az általános életminőségét, és növelik a helyszín vonzerejét is – mutat rá a tanulmány.

A sportturizmus már a járvány előtti időszakban is a turizmus legdinamikusabban fejlődő szegmensei közé tartozott, és egyre nagyobb szeletet hasít ki az idegenforgalomból, nemzetközi összevetésben a sportturizmus 2023-ban a teljes szegmensen belül tízszázalékos részarányt képvisel, ám ez tovább nőhet.

A célzott turizmus előnye még a kutatások szerint, hogy a résztvevők hosszabb időt töltenek, és többet költenek a turisztikai célpontokon. Emellett erősebb érzelmi kötődést alakítanak ki az úti célponttal, és hajlamosabbak oda visszatérni. A tanulmány zárógondolata, hogy Budapest nagy előrelépést ért el a sportturisztikai célponttá válásban, 2022-ben már 13. legkiemelkedőbb városa volt a világ sportturizmusának, megelőzve Doha városát, amely a 2022-es labdarúgó világbajnokság házigazdája volt. Idén Budapest már a tizedik legnépszerűbb sportturisztikai célponttá lépett elő.

Borítókép: Drónnal készült felvétel a Nemzeti Atlétikai Központról, néhány nappal az atlétikai világbajnokság kezdete előtt (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)