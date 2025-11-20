Óriási többletforrás érkezik a Demján Sándor Program eximes termékeire

Az Exim Magyarország a vállalkozások rendkívül élénk keresletére reagálva további 100 milliárd forinttal összesen 700 milliárd forintra növeli a Demján Sándor Programban korábban meghirdetett termékeinek teljes keretösszegét november 20-tól, így továbbra is él a jelentkezési lehetőség a program részeként indított számos kedvezményes Exim-konstrukcióra a magyar cégek számára, amelyekkel befektetési, beruházási, zöldberuházási és lízingcéljaikat valósíthatják meg – közölte a pénzintézet csütörtökön a távirati irodával.

Ismertették, hogy a januárban indult konstrukciókra eddig több mint 2300 kérelem érkezett be, teljesen kimerítve az eddig elérhető 600 milliárd forintos keretösszeget.

A programban a szerződött állomány már meghaladja a 482 milliárd forintot, így az eddig rendelkezésre álló keret több mint 80 százalékát lekötötték az exportpiacokra most kilépő, illetve az exportaktivitásukat növelő hazai vállalkozások.

A folyósított volumen meghaladja a 285 milliárd forintot, vagyis a teljes összeg közel fele már ténylegesen a gazdaságba áramlott.

A beruházási és befektetési hitelek a legnépszerűbbek a cégek körében, ezen termékek adják a teljes ügyletvolumen értékének 48 százalékát, míg a forgóeszközhitelek 41 százalékos, a lízingtermékek pedig 11 százalékos arányt képviselnek. Darabszám tekintetében viszont az ügyletek 71 százaléka lízingkérelem. A finanszírozások 51 százaléka forint-, 49 százaléka euróalapú hitel.

Berta Adrienn, az Exim Magyarország vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta:

a Demján Sándor Program termékei iránti kereslet az indulás óta folyamatosan erős. Termékeink kulcsszerepet játszanak a hazai kkv-k fejlesztésében és a gazdaság dinamizálásában. Mindezt jól mutatja az ágazati megoszlás is: az ügyletek értéke alapján a kérelmek 26 százaléka feldolgozóipari, 24 százaléka építőipari és ingatlanfejlesztési, 18 százaléka a kereskedelmi tevékenységhez, 12 százaléka pedig a logisztikához kapcsolódik. A keretemelés által újabb százmilliárd forintnyi forrás válik elérhetővé, amellyel továbbra is támogatni tudjuk a vállalkozások fejlesztéseit, versenyképességük növelését és fenntartható növekedését.

A Demján Sándor Program során meghirdetett Exim-konstrukciók mind fix kamatozásúak, így kiszámítható finanszírozási környezetet biztosítanak a vállalkozások számára a beruházásoktól és zöldfejlesztésektől kezdve egészen a külpiaci terjeszkedésig.