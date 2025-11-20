Az FTC-t is megbüntető MLSZ döntése miatt az NB I hátát nézik a topligák

A CIES legfrissebb, 522. heti jelentésében a világ 50 legjobb bajnokságát rangsorolta aszerint, hogy a 2025-ös naptári évben – a január 1. és a november 19. közötti időszakban – milyen arányban szerepeltetik az U21-es, hazai kötődésű játékosokat. A lista alapján az MLSZ két dolognak örvendhet: egyrészt az NB I bekerült a világ 50 legjobb bajnoksága közé, másrészt a rangsorban a magyar bajnokság az előkelő negyedik helyre lett téve. Ez pedig némi elégtétel lehet a hazai szövetségnek, melyet rengetegen támadtak az úgynevezett fiatalszabály bevezetése miatt.

Az MLSZ fiatalszabályának is köszönhette a mindössze 17 éves paksi Galambos János (a képen balra), hogy ollózós góllal mutatkozott be az NB I-ben (Forrás: Paksifc.hu)

Az MLSZ döntése ebben a mutatóban a világ élvonalába repítette a magyar labdarúgást

A CIES rangsorában elfoglalt 4. hely azonban kicsit megtévesztő is lehet az NB I-re nézve, ugyanis a pályára lépő fiatalok arányától messze elmarad a csapatba kerültek száma – ebben az összesítésben a 24. a magyar bajnokság –, míg a játékban eltöltött idő tekintetében sem tartozunk az élmezőnyhöz.

A CIES listája a fiatal játékosok szerepeltetésének aránya alapján ausztrál élvonal, a játékidő 17,7 százaléka szerb Szuperliga, 15,8 százalék dán Superliga, 11,7 százalék magyar NB I, 11,6 százalék

A kutatás szerint az európai topligák ebben a mutatóban messze elmaradnak a magyar pontvadászattól. Az öt nagy európai liga közül a francia Ligue 1 áll a legjobban a maga 17. helyével (7,8 százalék), aztán a spanyol La Liga következik a 35. helyen (4 százalék), a Bundesliga 38. helyezett (3,4 százalék), az angol Premier League a 42. a maga 2,4 százalékával, míg az utolsó előtti, 49. helyen szerénykedik az olasz Serie A (1,9 százalék).

Az összetett rangsorban már csak a középmezőny tagja az NB I

A CIES arra is kitért, hogy az általa vizsgált bajnokságokban hány fiatal lépett pályára és mennyi játékperc kötődik hozzájuk. Ebben már nem olyan fényes a magyar pontvadászat teljesítménye, igaz, amíg az NB I-ben mindössze 12 csapat szerepel, addig más bajnokságokban jóval több résztvevő sem ritka.

Argentína: 213 U21-es jogosult játékos, összesen 112 455 perccel és 74 236, a csapatuknak fontos játékperccel Kolumbia: 185 játékos, 88 706 perc, 50 047 fontos perc Brazília: 173 játékos, 73 325 perc, 44 558 fontos perc Franciaország: 154 játékos, 77 718 perc, 52 289 fontos perc

Ezzel szemben a magyar bajnokság ezen a listán a 24. helyen áll, miután az NB I-ben összesen 92 magyar fiatal lépett pályára idén – ez klubonként átlagosan hat U21-es magyar játékost jelent –, akik 50 016 percet töltöttek a pályán, melyből 27 357 volt a fontos percek száma.

Az FTC-t szektorbezárással büntette az MLSZ Cikkünk írásakor érkezett a hír, hogy az MLSZ fegyelmi bizottsága szektorbezárással büntette az élvonalban címvédő Ferencvárost. A testület állásfoglalása szerint a zöld-fehérek szurkolói megbotránkoztató és diszkriminatív kifejezéseket kiabáltak a Kazincbarcika vendégeként, ezért pénzbüntetéssel és egy mérkőzésre szóló felfüggesztett szektorbezárással sújtotta a fővárosi klub. Ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendelte a korábban kiszabott, felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását. Az ETO-nak, a Diósgyőrnek, a Nyíregyházának és a Paksnak több mérkőzés összevont eljárása után pénzbüntetést kell fizetnie szurkolóinak megbotránkoztató bekiabálásai miatt. Az NB II-ben hasonló okokból a Békéscsaba és a Kecskemét kapott pénzbírságot.

A magyar bajnokság legjobb fiatal játékosának, Tóth Alexnek legszebb 2025-ös pillanatai: