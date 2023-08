Szinte ingyen szerezhetnének jogosítványt a középiskolások

Akár 35 ezer forintból is meg lehet majd szerezni a B kategóriás jogosítványt a szakképzésben és a gimnáziumban tanulóknak, ha megvalósul az ingyenességre vonatkozó kormányzati szándék – erről beszélt a Világgazdaságnak az Autósiskolák Vezetőinek Országos Szervezetének (AVOSZ) elnöke. Hoffmann Csaba szerint ez jelenleg – feltéve, ha az összes vizsga, az egészségügyi, az elméleti és a gyakorlati is elsőre sikerül – 360-370 ezer forintba kerül.

A szabályozás után a jogosítvány megszerzésének költsége az említett számokhoz képest a tizedére eshet – persze a kormányzati támogatásnak köszönhetően. Vagyis ha nem is teljesen, de szinte ingyen lehetne megszerezni a vezetői engedélyt.

A számítás a vonatkozó törvénytervezet szövegéből indul ki, ami a napokban került fel a kormányzati honlapra. A készülő jogszabály az állam működésének további egyszerűsítét célozza, és egyebek között azt is tartalmazza, hogy „a középiskolában, illetve a szakképző intézményben a tanulók részére ingyenesen biztosítják a B kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez a közlekedési alapismeretek és gyakorlati vizsga letételéhez szükséges ismeretek elsajátítását”. Hogy ez pontosan mit takar, az egyelőre nem világos. Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a támogatás igénybevételének formája, módja kialakítás alatt áll az érintett tárcák részéről, ennek véglegesítését követően a kormány részletes tájékoztatást nyújt.

Vagyis ebből kiderül, hogy a döntés legkorábban bő egy év múlva léphet hatályba, éppen ezért a pontos részletek még nem ismertek. A törvénytervezet csak a vizsgák díjának megfizetését írja elő, ami az egészségügyi vizsga esetében 20 ezer forintos, a KRESZ-vizsga esetében 4600 forintos, valamint a gyakorlati vizsga esetében 11 ezer forintos költséget jelent.

Ez tehát együttesen mintegy 35 ezer forint lenne, ami valóban töredéke a piaci árazásnak. Az is esélyes, hogy ha a 29 gyakorlati plusz egy vizsgaóra nem elegendő valakinek a jogosítványhoz, és további órákat kell vennie, azt már önerőből kell finanszíroznia a tanulónak.

Hoffmann Csaba ugyanakkor azt is jelezte, hogy az AVOSZ-t egyelőre nem kérték fel, hogy vegyen részt az előkészítő munkában. A szervezet maga is a sajtóból értesült a fejleményről, amelyet egyébként pozitívnak ítél meg. „Miközben a ’90-es években jellemzően 17 évesen már megkezdték a jogosítvány megszerzését, ez mostanra kitolódott 25-30 éves korra. Az, hogy a gimnáziumi, illetve a szakképzői évek alatt elérhetővé válna egy ilyen kedvezmény, motivációt jelentene a fiataloknak, hogy mielőbb megszerezzék a vezetői engedélyt. Ez mindenki érdeke, az oktatóké is, hiszen jobb képességű, biztonságosabban vezető sofőrök kerülnének ki az utakra” – hívta fel a figyelmet.

A B kategóriára jelentkezőknél az idén 20 százalékos visszaesés figyelhető meg. Az pedig évek óta tartó trend, hogy sokan csak az elméleti vizsgát teszik le, utána egyszerűen nem iratkoznak be a gyakorlati képzésre.

Azzal kapcsolatban, hogy drágulna-e a jogosítvány, ha az állam fizetné, Hoffmann Csaba elmondta: pusztán annak, hogy az állam fizetné valamilyen módon a jogosítvány megszerzését, nincs árfelhajtó hatása. Ettől nem lesz drágább a jogosítvány. Szerinte az sem helytálló, hogy a nyilvánosságban rendszerint drágának mutatják be a B kategória megszerzését. „A ’80-as évektől kezdve mind a mai napig a jogosítvány durván másfél havi átlagfizetésbe került. Ez így van most is” – szögezte le. Azt is megjegyezte, hogy Németországban 50, Franciaországban 40 euró az oktatói óradíj, ehhez képest a magyar 25 euró körüli, miközben a költségek nagyjából megegyeznek.

