Csökkent a lakások túlértékeltsége

– Várható volt, hogy a gazdasági helyzet stagnálása érezteti a hatását a lakáspiacon, ugyanakkor pozitív folyamatok is láthatók– hangzott el az OTP Ingatlanpont évközi, az aktuális helyzetet és a kilátásokat összegző sajtótájékoztatóján.

Az ingatlanpiacon egyre jelentősebb szempont az energiahatékonyság. A konkrét árajánlatok bekérése előtt célszerű épületenergetikus segítségét kérni. Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője jelezte: 2013 utolsó negyedévétől 2022 közepéig reálár-növekedési ciklus zajlott, idén viszont trendfordulóhoz érkeztünk. Részben kifutnak a támogatások, illetve átalakulnak. A jövő év jobb lehet, de a látványos felemelkedés még nem jön el. Igaz, a lejtmenet kisebb és rövidebb ideig tart, mint a felívelő időszakok.

Az első negyedévben 31 százalékos visszaesést jelentett a Központi Statisztikai Hivatal, míg éves szinten 25-30 százalékos forgalomcsökkenés következhet be az OTP Ingatlanpont szerint. Ez azt jelenti, hogy nagyjából százezerre mérséklődhet az adásvételek száma a tavalyi 140 ezerről.

– Ami az ingatlanárakat illeti, az idei számok azt jelzik, korerekció zajlik. A tavalyi utolsó és az idei első negyedévben az árak a nagyvárosokban alig pár százalékot még nőttek, a községekben viszont nagyjából ugyanannyival estek. Ezzel együtt csökken a lakások túlértékeltsége is – mutatott rá Valkó Dávid. Múlt év elején akár a húsz százalékot is elérhette egy ingatlan túlértékeltsége, ám az év végére ez országszerte kilenc százalékra esett.

Az is látszik már, hogy öt negyedévig nőtt az alkuszint, mégpedig egészen tavaszig, amikor is 6,5 százalékot mértek országos átlagban. A családi házak esetében többet lehet alkudni, ahogy a kisebb városokban és községekben is nagyobb a vevő mozgástere. – Éves alapon 2022 első félévéhez képest 39 százalékkal kevesebb építési engedélyt adtak ki, 19 százalékkal kevesebb lakás épült, nagyobb visszaesés a nagyvárosokban van, a magánerős építkezések mintha jobban tartanák magukat – sorolta Valkó Dávid.

A szakértő beszélt arról is, hogy a budapesti újlakáspiac mélyrepülésbe váltott az első fél évben, 1600 társasházi lakást adtak el, és ennyi jelent meg a kínálatban is. Az eladások száma hatvan százalékkal, a kínálat egyharmaddal esett vissza, és kevés ötvenlakásosnál nagyobb projekt indult. A már átadott, de még eladatlan, költözhető társasházi lakáskészlet 820 darab volt, míg tavaly ennek a fele, bár mindez elmarad a tíz évvel ezelőtti háromezres csúcsértéktől.

Az is látszik, hogy egyre inkább elterjedhet a zöldszemlélet a lakáspiacon. A jegybank kimutatása alapján a rezsivédett ingatlanok jobban tudták növelni az árukat 2022-ben, de a kiadott energiatanúsítványok tükrében bőven lenne mit korszerűsíteni az épületeken. A javulás ugyan elkezdődött, de uniós összevetésben alacsony az alternatív fűtési módok részaránya.

Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont Kft. ügyvezetője és az OTP Pénzügyi Pont Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a kisebb, költséghatékonyan felújítható másfél-kétszobás lakásokra, valamint hetven–kilencven négyzetméteres családi házakra nagyobb most a kereslet. Lapunk kérdésére jelezte, hogy 2022 utolsó negyedévétől láthatóan egyre markánsabb keresleti és vételárban mutatkozó szempont a fenntarthatóság. Az energetikailag korszerű, legalább BB besorolással rendelkező ingatlanok a kínálatnak mindössze néhány százalékát teszik ki.

Hartlieb Balázs arra számít, hogy a csok-szabályok módosítása miatt az utolsó negyedévben sokan előre hozhatják vásárlásaikat. A városi vásárlások közel feléhez kapcsolódott ugyanis csok-igénylés, amelyet jellemzően használt lakás vásárlására fordítottak, ezért is számolnak az OTP szakértői előrehozott kereslettel.

