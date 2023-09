Lezárult a Nébih átfogó élelmiszer-biztonsági ellenőrzése

Szünet nélkül zajlottak az elmúlt két hónapban a Nobilis Márton, élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár által június közepén elrendelt nyári élelmiszer-biztonsági szezonális ellenőrzések. Ez idő alatt egymást váltották a szezonhoz kiemelten köthető célterületek, valamint a nyári időszakban legkeresettebb termékkörök vizsgálatai.

Az összesített mérleg kedvezőnek mondható, akadtak hiányosságok, súlyos szabálytalanságot azonban kevés esetben tapasztaltak az ellenőrök.

Nobilis Márton emlékeztetett, idén a jelentősen kibővített ellenőrzés-sorozat során a hatósági szakemberek minden eddiginél szélesebb körben végeztek ellenőrzéseket. A tematikus ütemezésnek köszönhetően ‒ az előzetes terveknek megfelelően ‒ minden területet érintően lehetőség nyílt a lakosság folyamatos és részletes tájékoztatására, valamint az érintettek részéről a feltárt hibák mielőbbi javítására.

Az államtitkár kifejtette, a nyári célellenőrzések színes és változatos palettáján szerepelt többek között a legkedveltebb hazai nyaralóhelyek, vagyis a Balaton és a Tisza-tó vendéglátóegységeinek, a szezonban közkedvelt strandbüfék, food truckok és gyrost árusítók ellenőrzése. Emellett a balatoni fröccsutcákon és nyári táborokban is megjelentek az ellenőrök. Hozzátette, a nyári szezonális ellenőrzés még sokrétűbbé vált a friss szemlélettel kiválasztott új termékkörökkel. Így az ikonikus nyári finomságok, a görögdinnye és a fagylalt mellett idén helyet kapott a marinált, fűszerezett húsok, a grilltálcák, sőt még a kutyanyakörvek elemzése is. Figyelmet kaptak olyan aktuális és izgalmas területek is, mint az ökogazdálkodók és a drónos növényvédelmi szolgáltatók tevékenysége.

A Nébih, valamint a kormányhivatalok és járási hivatalok munkatársai több mint 800 vizsgálatot indítottak a nyári mustra során. Eljárásra mintegy ötven esetben volt szükség, főleg kisebb kihágások miatt.

A Nébih laboratóriumába több mint 200 minta érkezett, melyek öt százalékával akadt probléma – összegezte az államtitkár.

Nobilis Márton kifejtette továbbá, a nyári mustrán kifejezetten jól szerepeltek a balatoni fröccsutcák. A street food szolgáltatóknál pedig nem jellemző az imitátumok használata. A nyári táborok közül felkészültebbek a több turnusra tervező táboroztatók, míg a lovas táborokban állatvédelmi szempontból jól bánnak a munkára fogott lovakkal. A Nébih laboratóriumi vizsgálatai azt mutatják, a nyári grillezéshez bátran használhatók az előre csomagolt grilltálcák. A kutyanyakörvek közül négy termékkel volt gond.

Az államtitkár úgy értékelte, összességében hatékonyak és eredményesek voltak a nyári szezonális ellenőrzések. Éppen ezért várhatóan, idén először, a nyári után őszi szezonális élelmiszer-biztonsági ellenőrzések is lesznek majd – tette hozzá.

Borítókép: Többek között ellenőrizték a strandbüféket is (Fotó: Kisalföld/Huszár Gábor)