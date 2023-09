Messzire ér a háború hatása

Ha meg akarjuk érteni a világgazdaság teljesítményét beárnyékoló folyamatokat, akkor érdemes visszalépni egy esztendőt. A koronavírus-járvány után újraéledő ellátási láncokat tavaly újabb sokk érte. Ezúttal olyan létfontosságú területeken is zavarok keletkeztek, mint az élelmiszer- és az energiaellátás. Az élelmiszer-szállításokkal kapcsolatos bizonytalanságok – amelyekben a szélsőséges időjárás miatti terméskiesés is szerepet játszott – elsősorban Afrikában, az energiaellátási kockázatok főleg Európában jelentkeztek – emlékeztet a Központi Statisztikai Hivatal összegzése. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy ráadásként 2022-ben a piaci mechanizmusokat sok esetben felülírták a politikai, geostratégiai döntések, amelyek hosszabb távon befolyásolhatják a gazdaságot.

A katonai konfliktus kirobbanása felerősítette az inflációs nyomást: az energiahordozók és egyes nyersanyagok, valamint mezőgazdasági termékek ára már 2021-ben jelentősen emelkedett, a drágulás 2022-ben folytatódott, a növekvő költségek pedig beépültek számos termék és szolgáltatás árába.

Globálisan a fogyasztói árak tavaly átlagosan 8,8 százalékkal nőttek, melynél nagyobb inflációra legutóbb 1996-ban volt példa. Az infláció megfékezéséhez a jegybankok monetáris politikája szigorodott. A Magyar Nemzeti Bank is felgyorsította (a 2021 júniusában elkezdett) kamatemelési ciklusát, az alapkamat mértéke a 2022. eleji 2,4 százalékról – több lépcsőben – 13 százalékra nőtt az év során.