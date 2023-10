Akkumulátorok nélkül nincs klímasemlegesség és nincs autógyártás sem

– Az energiatárolás kulcsszerepet játszik a szén-dioxid-semleges, azaz zöldgazdaságra való áttérésben – mondta Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár a Budapesten megrendezett Akkumulátor Világtalálkozón. Kiemelte: autógyártás már most sem létezik, a jövő pedig teljesen elképzelhetetlen elektromos autóipar és akkumulátorok nélkül, ezért megfeszített a verseny ezekért a beruházásokért. Ha kimaradnánk ebből, az több százezer autóipari munkahelyet veszélyeztetne. Az államtitkár beszélt arról is, hogy Magyarország 55 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékét 2030-ig, 2050-ig pedig eléri a klímasemlegességet. Ebben és a növekvő igények kielégítésében jelentős szerep hárul a karbonmentes villamosenergia kiterjedt használatára és a fenntartható akkumulátorokra is.

Fábián Gergely rávilágított arra is, hogy az orosz–ukrán háború okozta energiaválság előtérbe helyezte az energiaszuverenitás és a megújuló energiatermelés növelésének kérdését is. Ehhez azonban elengedhetetlen az energia megfelelő tárolása annak érdekében, hogy az akkor legyen

felhasználható, amikor és ahol a legnagyobb szükség van rá.