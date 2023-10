Őrségváltás a televíziózás piacán: előretört a TV2

Több mint húsz éve nem volt akkora nézettségi különbség a TV2 javára az RTL-lel szemben, mint idén. A magyar televíziózás piacán őrségváltás történt. A piacvezető kereskedelmi televízió elnöke, Vaszily Miklós a Világgazdaságnak adott interjújában a csapatmunkával magyarázta a fordulatot, továbbá azzal, hogy a TV2 egyre jobban érzi, mi kell a magyar nézőknek.

A fogyasztói szokások ugyanis megváltoztak, és ezt jól mutatja a Szoboszlai-hatás: mióta az ifjú magyar tehetség Angliába igazolt, már az is megtörtént, hogy többen követték a Liverpool meccsét, mint az itthon örökös kedvencnek számító Fradiét.

Vaszily Miklós jelezte, hogy az elmúlt egy évben túlzás nélkül kiváló nézettségi eredményeket értek el. A folyamat tavaly kezdődött, amikor a 26. születésnapját éppen most ünneplő TV2 a kiemelten fontos őszi tévés főszezonban átvette a vezetést főműsoridőben is. Így az előző évben az októbert már mindhárom kiemelt korcsoportban, tehát a 18–59, a 18–49 és a négy év fölötti korosztályban is az első helyen zárta.

– A teljes médiacsoport egyébként már korábban megszerezte az elsőséget főműsoridőben a teljes népességen belül. De tartotta magát az a vélekedés, hogy a fő mutató a két főcsatorna, vagyis a TV2 és az RTL főműsoridős eredménye. Ezért is fontos fegyvertény, hogy ebben is megtörtént az őrségváltás 2022 őszén. Azóta a június kivételével minden hónapban a TV2 nyerte a nézettségi versenyt főműsoridőben a 18–59 évesek körében – ismertette.

A friss statisztika szerint az idei őszi szezonban tovább nyílik az olló a TV2 javára a két nagy csatorna párharcában. Szeptemberben teljes napon és főműsoridőben is toronymagasan nyerték a nézettségi versenyt mindhárom kiemelt korcsoportban. Szerinte a főcsatorna nagyon jó eredményei azért is fontosak, mert hozzájárultak ahhoz, hogy a TV2-csoport szeptemberben is megőrizte piacvezető pozícióját a csatornacsaládok versenyében.

– Nyilván nyugtával kell dicsérni a napot, de bízom benne, hogy a menedzsment és a csapat megtartja és tovább is szélesíti az előnyt. Most indul az Ázsia expressz, ezúttal Amerikából és a Nagy Ő Jákob Zoltánnal, tehát optimistán várjuk az októberi számokat – emelte ki Vaszily Miklós.

A teljes interjú itt olvasható:

https://www.vg.hu/cegvilag/2023/10/tortenelmi-fordulat-a-tv2-lett-a-magyarok-kedvence-az-rtl-elvesziti-a-nezoit