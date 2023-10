Vonatfütty nélkül a Király-hágón

A legdrágábbnak az Élesdtől a magyar határig vezető negyedik szakasz ígérkezik, de ugyancsak 485 millió euró közelében jár a műszaki szempontból legnehezebb terep, a Révi-sziklaszoroson átvezető Kissebes–Élesd-szakasz vonal korszerűsítése is. A munkálatokat az országos helyreállítási tervnek (PNRR) a vasúti infrastruktúra korszerűsítésére vonatkozó programja keretében finanaszírozzák. A tervben az érintett állomások felújítása is szerepel, ahol szükséges, vasúti felül- és aluljárókat építenek, megemelik a peronokat, hogy megfeleljenek az európai uniós standardoknak, sőt bekötőutakról is gondoskodnak azon állomások esetében, amelyekhez nem vezet közút.

A CFR több mint két évtizede próbál uniós forrásokból fejleszteni, de ez idő alatt a mintegy 8000 kilométeres, személyszállításra is használt hálózatból csupán mintegy 560 kilométernyi kétvágányú vasúti pályát korszerűsítettek a Konstanca–Bukarest–Predeal–Segesvár–Piski–Arad–Kürtös-fővonalon.

Uniós forrásokból jelenleg 280 kilométernyi vasút felújításának van meg a kivitelezője, tervezési fázisban van a Kolozsvár–Biharpüspöki-táv mellett az Arad–Temesvár és a Lugos–Karánsebes közötti vonal is.

Az infrastrukturális nagyberuházásokat figyelő civil szervezet, a Pro Infrastructura máris jelezte: a PNRR szigorú feltételrendszere elősegítheti, hogy az említett erdélyi szakaszok hamarabb elkészüljenek, és az is valószínűsítheti a gyorsabb munkát, hogy miután sok helyen egyetlen vágány húzódik, teljesen le kell állítani a forgalmat. A hír azonban megütközést, felháborodást váltott ki utasok, főleg az ingázó diákok, egyetemisták körében. Az alternatívaként felajánlott buszozás ugyanis jóval kényelmetlenebb utazási mód, főleg a két nagyváros közötti zsúfolt és veszélyes útszakaszon. Azért is kritizálják a döntést, mert az gyakorlatilag három évre „elüldözheti” az utasokat, könnyen előfordulhat, hogy számottevő részük már nem is fog visszatérni a vasúti közlekedéshez.

