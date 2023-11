Ennyi pénzt költenek karácsonyi ajándékra a magyarok idén

A Yettel vizsgálta a magyarok karácsonyi kapcsolattartási szokásait is. A kutatás eredményei alapján a magyarok továbbra is leginkább szélesebb családi körben, rokonokkal – 49 százalék – vagy szűk családjukkal – 43 százalék– ünnepelnek. Az is kiderült, hogy ha nincs lehetőség a személyes találkozásra, a válaszadók kétharmada mobiltelefonon tartja a kapcsolatot szeretteivel.

A megkérdezettek fele szöveges chatüzenetekben, harmaduk pedig videóhíváson keresztül kommunikál. Azok, akik idén kevesebb személlyel terveznek ünnepelni, jellemzően anyagi okokból döntenek így. A kutatás ezer ember megkérdezésével történt 2023. október 18. és 25. között. A minta reprezentatív a 18–69 éves magyar lakosságra nem, életkor, régió és településtípus szerint.