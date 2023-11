Fukusima-álló lesz a két új paksi blokk + videó

A tárcavezető rámutatott arra, hogy a villamos energia még meghatározóbb szerephez jut, ötven százalékkal bővülhet 2030-ig az Európai Unió tagállamainak átlagos áramfelhasználása. A miniszter komplex kérdésnek nevezte, hogy miként lehet olcsón, biztonságosan, fenntartható módon, továbbá nagy mennyiségben villamos energiát előállítani. Mégpedig úgy, hogy ezzel minél inkább függetlenedni lehessen a nemzetközi energiapiac elképesztő ármozgásaitól. Szerinte a négy szempont kielégítésére kizárólag a nukleáris energia alkalmas.

– Az Európai Unióban erről hatalmas vita van, amely során a tagállamok is kettészakadtak. Ezt a vitát is érdemes lenne a racionalitás mezején tartani. Sajnos azonban leginkább a politikai-ideológiai kérdések kerülnek elő – mondta Szijjártó Péter.

A tárcavezető ismertette, hogy Magyarországon ma a villamos energia előállításának hatvanöt százaléka már karbonsemleges, ami nyolc százalékban az atomenergiának köszönhető. A paksi blokkok kilencven-kilencvenegyszázalékos kihasználtsággal működnek, a fűtőanyag szállítása folyamatos. Az időjárásfüggő termelési módok pedig csak minimális részét tudják kielégíteni a keresletnek a fogyasztási csúcsok idején. Arra is kitért, hogy az atomerőművek teljes életciklusra vetített környezeti lábnyoma nem nagyobb a többi karbonsemleges technológiáénál. Ráadásul a nukleáris reaktorok a legjobb eredményeket hozzák azon a téren is, hogy mennyi termőföldet kell feláldozni egy megawattnyi energia előállításához. A paksi bővítéssel évente tizenhétmillió tonna szén-dioxid kibocsátása és 3,5 milliárd köbméternyi földgáz importja lesz kiváltható.

Ezen számok nagyságának érzékeltetésére Szijjártó Péter megjegyezte, hogy a teljes magyar közlekedési szektor kibocsátása évi tizenkétmillió tonna, és az összes hazai erdőterület hatmillió tonnányi szén-dioxid-kibocsátást tud elnyelni évente.

A tárcavezető érintette a naperőművi kapacitások kérdését is. Rámutatott, hogy tavaly sikerült elérni a négyezer megawattos teljesítményt, ami tizenháromszázalékos arány a teljes villamosenergia-termelésen belül, ez pedig a három legjobb eredmény között van az Európai Unióban. Az idei év októberéig összesen 5400 megawattnyi naperőmű-kapacitás épült be a rendszerbe, ebből több mint 2100 megawattot a kiserőművek tesznek ki.

– A hatezer megawattos célt jóval hamarabb el fogjuk érni, mint azt korábban kitűztük. A cél 2030 volt, ehhez képest már most 5400 megawattnál vagyunk, és így a 2050-es célt is nyugodtan tíz évvel előre lehet hozni, 2040-re – közölte.

– Amennyiben végigmegy a nukleáris beruházásunk, s ezzel az ütemmel haladnak a napenergia-beruházások is, akkor a következő évtized elejére elmondhatjuk, hogy szinte száz százalékban karbonsemlegesen és önellátóan tudunk villamosenergiát biztosítani az ország lakosságának és a gazdaságnak – tette hozzá a távirati iroda ismertetése szerint.

Borítókép: Zajlanak a talajmunkák az atomerőmű bővítéséhez (Forrás: paksi atomerőmű)