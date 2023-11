Így könnyíti néhány európai ország a fiatalok első lakáshoz jutását

Lengyelország és az Egyesült Királyság után Magyarország is könnyíti a fiatalok lakáshoz jutását, a tervek szerint 2024 első félévében az önerő-előírás a jelenlegi húszról tíz százalékra csökkenne az elsőlakás-vásárlók esetében – emlékeztet az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tanulmánya. A legnépszerűbb garzonlakások esetében, harmincmillió forintos vételárral számolva már hárommillió forint önerő is elég lehet. A tervezett intézkedés fő oka, hogy az elmúlt években rendkívül gyorsan emelkedtek a lakásárak, és a kevés megtakarítással és alacsony jövedelemmel rendelkező fiatalok számára látványosan nehezebbé vált a lakásvásárlás, csupán az önerőre átlagosan tíz évig takarékoskodnak. Ez pedig azért is probléma, mert sokan nem akarnak addig gyereket vállalni, amíg nem jutnak saját lakáshoz.

Lengyelországban úgy nőttek tovább az ingatlanárak, hogy az eladások száma csökkent. Magyarországon az önerő mérséklésével segítenék az elsőlakás-vásárlókat

Fotó: Magyar Nemzet/Bach Máté

A magyarhoz hasonló könnyítést Lengyelország már alkalmazott. Ennek okai között az ingatlanárak rekordszintű növekedését, a 2022-es év emelkedő kamatlábait és az elérhető ingatlankínálatot találjuk. Ráadásul az ingatlanok iránti kereslet még tovább növekedett a több mint 1,3 millió ukrán menekült érkezésével. A hitelek költségének növekedése a jelzáloghitelek iránti érdeklődést mintegy hetven százalékkal vetette vissza. Ennek nyomán tavaly Lengyelország hét legnagyobb városában az új ingatlanok értékesítése 38 százalékkal csökkent. Az árak viszont, mivel a kereslet nőtt, csaknem tíz százalékkal tovább emelkedtek.

A felújítás és az átalakítások körül is vannak kezdeményezések, ugyanis a 2021-es népszámlálás szerint majdnem kétmillió lakás – a teljes állomány nagyjából 12 százaléka – lakatlan Lengyelországban. (A kép árnyaltabb, a hazai statisztika a nem lakhatás céljára használt ingatlanokat rögzíti, amelybe a télen üres nyaralók és a rendelőnek vagy irodának használt lakások is beletartoznak.)

Július 1-jével a lengyel kormányzat egy olyan új törvényt vezetett be, amely könnyebbé teszi az első lakás vagy ház megvásárlását. A kezdeményezés hitelkamat-támogatást kínál, a hitelperiódus első tíz évében kétszázalékos kamattámogatott jelzálogkölcsön felvételére nyílik lehetőség. Ezzel a lehetőséggel a lengyelek mellett a külföldiek is élhetnek, de csak akkor, ha még nem töltötték be a 45. életévüket. Párok esetében elegendő, ha az egyik teljesíti ezt a követelményt, ám csak az elsőlakás-tulajdonosok jöhetnek szóba, és a párok egyik tagjának sem lehet(ett) másik ingatlanja.

Egy másik kezdeményezés szerint nincs szükség önerőre. A hiányzó önrészt (normál körülmények között húsz százalék) az állami tulajdonban lévő fejlesztési bank adja. Mindösszesen egy egyszázaléknyi díjat kell fizetni, de ezt is csak amiatt, mert nullaszázalékos az önrész. Számos esetben a támogatásokat visszavonják akkor, ha az első tíz évben eladják vagy bérbe adják az ingatlant, vagy ha lakhatási célból másik ingatlan vásárlása történik. Ilyenkor a támogatott konstrukciók piaci alapúra „váltanak át”.

Az Egyesült Királyságban már két éve működik az az úgynevezett First Home scheme, amely az első lakásvásárlók számára nyújt kedvezményt. Ennek lényege, hogy az első lakásvásárlók esetében a piaci értéknél harminc százalékkal csökkentett vagy akár féláron lehet lakást vásárolni. Az ingatlan lehet új és ingatlanfejlesztő által épített vagy használt is, de csak olyantól lehet vásárolni, aki azt eredetileg korábban a programon belül szerezte meg. Feltétel, hogy az a 18 éves vagy idősebb, első vásárló kaphat a lakás árának feléig jelzáloghitelt, ahol a háztartás jövedelme nem éri el a nyolcvanezer, London esetében a kilencvenezer angol fontot. A program úgy működik, hogy a leendő vásárlók első lépésben az adott településen, régióban választhatnak azon hirdetések közül, amelyekben a program keretében hirdetett ingatlanok szerepelnek. Az ingatlanfejlesztők ezeket a lakásokat az első tulajdonosoknak minden esetben harminc-ötven százalékos árkedvezménnyel értékesítik. A tranzakciók esetében egy független szakértő vizsgálja meg, hogy a kedvezmény a valós piaci árra vonatkozik-e. A lakások nem kerülhetnek többe négyszázezer angol fontnál Londonban, vagy 250 ezer angol fontnál többe máshol az Egyesült Királyságban azután, hogy a kedvezményt érvényesítették.

