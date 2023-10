Jövőre könnyebb lehet az önállósodás

Jövőre könnyebben léphetnek az önállósodás útjára az első lakásuk megvásárlását tervező fiatalok. A jövő év első felében ugyanis várhatóan a mostani húsz százalékkal szemben már tízszázalékos önerővel is vehetnek lakáshitel segítségével lakást. A törvénytervezet kapcsán Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lapunk megkeresésére elmondta, a korábbi kormányzati nyilatkozatokból is egyértelműen kiderül, a kabinet valamiképpen segíteni kívánja az önállósodást, hiszen pont az elsőlakás-vásárlók leginkább azok, akiknek a helyzete nehezebbé vált.

Jelentős könnyebbség lenne az elsőlakás-vásárlóknak a tízszázalékos önerő (Fotó: Világgazdaság/Kallus György)

Az Ingatlan.com adatai szerint a fiatalok körében népszerű, negyven négyzetméternél kisebb garzonlakások átlagára Budapesten 34,8 millió forint volt október közepén. A legolcsóbb városokban, megyeszékhelyeken – Miskolcon, Békéscsabán és Salgótarjánban – 9,6–18,5 millió forint a garzonok átlagára. Veszprémben, Győrben és Debrecenben a legdrágábbak, utóbbi városokban 28–29,9 millió forintért hirdetik ezeket a lakásokat.

A szakember az árakkal kapcsolatban kifejtette, ha a népszerű budapesti garzonokat nézzük, már három és fél millió forint önerő elegendő lehet a megvásárlásukhoz, amely összeget könnyebb munka mellett, vagy éppen a „mamahotelben” félretenni, mint a dupláját megtakarítani.

A szakértő szerint a fiatalok számára kedvező lépésnek lakáspiaci előnye is van. Ismert, idehaza kiemelten magas, kilencven százalék a saját tulajdonú ingatlanok aránya, ha nincs elegendő adásvétel, visszaesik a piaci forgalom. Azonban az alacsonyabb önerő miatt, ha egy budapesti garzon vevőre talál, ezzel együtt például egy száz négyzetméteres győri háznak is lehet vevője, vagy ha például Hatvanban értékesítenek egy panellakást, egy kecskeméti társasházban is cserélődhetnek a lakók. Ennek oka, hogy másik ingatlan vásárlásához rendszerint a meglévőt eladjuk – magyarázta a szakértő.

Rámutatott, hitelezési oldalról két előnye is van az önkéntes kamatplafon bevezetésének. Addig ugyanis, ameddig a legtöbb pénzintézet kilenc-tíz százalék köré árazta be a lakáshitelek kamatait, nem alakult ki valódi verseny köztük. Most viszont ki kell tűnni az ajánlatokkal a többi pénzintézet közül, bár a kamatcsökkenés mértékét befolyásolja az, hogy a bankok forrásköltségei nem mérséklődtek annyival. Balogh László megjegyezte azt is, a különböző bankok egyedi ajánlatokat adhatnak az ügyfeleknek, már csak azért is mert szeretnének újabbakat szerezni. A kamatsáv most az önkéntes kamatplafonnal 6,5 és 8,5 százalék között szóródhat. Ez pedig – hívta fel a figyelmet – a törlesztőrészletekben is tetten érhető, egy százalék kamatkülönbözet havi szinten tízezres nagyságrendű különbséget jelenthet a törlesztőrészletekben.

