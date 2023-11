Kevesebb traktort vettek a gazdák októberben

Idén októberben jelentősen visszaesett a traktorértékesítés Magyarországon: az összesen eladott 184 az egy évvel korábbihoz képest 45,1 százalékos visszaesést mutat, tavaly októberben ugyanis 335 traktort vásároltak a gazdálkodók – írja a Világgazdaság. A 2021-es adatokhoz képest is kisebb az idei eladások száma: két éve októberben 252 darabot értékesítettek, 27 százalékkal többet, mint múlt hónapban. Idén október végéig egyébként összesen 2657 traktor talált gazdára, ami 2022 első tíz hónapjához képest 29,5 százalékos csökkenést jelent, akkor ugyanis 3768-at értékesítettek. Ugyanakkor 2021-hez képest némi növekedés figyelhető meg, akkor ugyanis az ideinél 15-tel kevesebb, 2642 traktor kelt el.

A gazdálkodók legfőképp akkor vesznek gépet, amikor erre támogatást kaphatnak, akkor nagyon felpörög az értékesítés, míg a másik hajtóerő az, amikor jövedelmező a gazdálkodás. Ha pedig ezek egybeesnek, az nagyon meg tudja dobni a piacot

– mondta a Világgazdaságnak Harsányi Zsolt, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Szövetségének (Megfosz) elnöke, az Axiál Kft. tulajdonos-ügyvezetője. Júliusban és augusztusban megtorpanást érzékeltek a piacon, amiből talán most lábalnak ki a gépforgalmazók, legalábbis ezekben a hetekben az érdeklődés élénkül. Az Agrárminisztérium közzétette a pályázati menetrendet, hogy milyen ütemezésben milyen támogatások várhatók 2024-ben, így mindenki megpróbálja átgondolni a beruházásai szükségességét.

A forgalom visszaeséséhez a támogatási programok kifutásán kívül az is hozzájárult, hogy a gabonaárak nagyon alacsonyak, kicsi a kereslet, és mivel az ukrán tranzit nagy szállítási kapacitást foglal le, egyébként is nehézségekbe ütközik a gabona kijuttatása az országból.

A traktorok iránt a Megfosz-elnök szerint elsősorban a profi, erős gazdaságok érdeklődnek, azok pedig a nagy teljesítményű, jól felszerelt gépeket keresik és vásárolják meg. Ez a 150 lóerősnél nagyobb kategóriát jelenti. Harsányi szerint egyébként a nagyobb gépek felé tolódás általános trend, és már tíz éve igaz, hogy az átlag minden évben 2-4 lóerővel emelkedik.

– Húsz éve egy MTZ 80-assal minden munkát elvégeztek, most pedig 120-130 lóerő alatt traktor már nem is megy a szántóföld közelébe – érzékeltette a változást Harsányi Zsolt. Mint hozzátette, hasonló folyamat játszódik le a kertészetekben is, hiszen néhány éve 50-60 lóerő még nagynak számított ott, most pedig már 100-110 lóerős gépekkel egy menetben próbálnak mindent megcsinálni, hogy hatékonyabb legyen a termelés.

Az Agrárközgazdasági Intézet jelentése is ezt a trendet erősíti meg. Az első fél év adatai alapján ugyanis a kutatók is megállapították, hogy a kis és közepes teljesítményű traktorok forgalma jelentősen visszaesett, a 260 lóerő fölöttieké azonban több mint 60 százalékkal nőtt.

Összességében pedig meglehetősen hullámzó idén a traktorpiac: az első negyedévben enyhe emelkedés volt az eladásokban, majd áprilistól látványosan csökkent az értékesített gépek száma az egy évvel ezelőttihez képest.

A Carinfo adatai szerint a múlt hónapban a John Deere, a New Holland, a Solis, a Kubota és a Case voltak a legnépszerűbb traktormárkák a magyar vevők körében. A John Deere úgy produkálta a legtöbb októberi eladást, hogy az egy évvel korábbinál 69 darabbal kevesebbet, 30-at vettek ebből a márkából. New Hollandból 20-at adtak el, ami, 25-tel kevesebb, mint tavaly októberben, Solisból 15-öt, 11-gyel kevesebbet vásároltak a gazdák, Kubotából szintén 15-öt, ami viszont 11-gyel több, mint egy éve, míg Case-ből 13-at, az egy évvel azelőttinél hárommal kevesebbet adtak el októberben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Vas Népe/Unger Tamás)