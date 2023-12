A termékkör-bővítés tovább lendíthet az árfigyelő népszerűségén

A legváltozatosabb termékekkel bővülhet az eddig 64-féle kategóriát tartalmazó árfigyelő. A 18 tervezett újabb termékkategóriában olyan meglehetősen különböző termékek szerepelnek, mint például a marhalábszár, a másfél literes ásványvíz, illetve számos laktóz-, illetve gluténmentes termék – ismertette lapunkkal Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető közgazdásza. Kifejtette, ennek több hatása is van: ismét beszélünk az árfigyelőről, aminek hatására nem felejtődik el, így pedig többen használják. Ha pedig többen figyelik az árakat, az áruházláncoknak is meg kell tenniük ugyanezt, ami jobban hozzájárul a verseny élénkítéséhez. Ezt a célt szolgálja az olyan hétköznapi termékekkel való kiegészítés, mint az ásványvíz – tette hozzá Regős Gábor.

Az étel-intoleranciával élőknek nehezebb a dolga, szűkösebb a termékkínálat és drágábban vásárolhatnak. Az árfigyelő most nekik is segíthet. Fotó: Lakatos Péter

Egy másik cél lehet még a két speciális – bár egyáltalán nem egyedi – étkezési igény, a laktóz-, valamint a gluténérzékenyek bevásárlásának segítése. Ők sok esetben kevesebb, de drágább termékből választhatnak, amelyeknél az árak is jobban eltérhetnek a boltok között, így talán még nagyobb szerepe van annak, hogy mekkora a verseny, illetve hogy megtalálják a szükséges termékek közül az olcsóbbat – mutatott rá Regős Gábor.

A vezető közgazdász kérdésünkre elmondta azt is, a kötelező akciózás, illetve az árfigyelő termékcsoportjai nem fedik egymást ennyire szorosan. Az árfigyelő esetében konkrétan meghatározott a termék, például az 1,5 literes ásványvíz (szénsavas és szénsavmentes, ízesítés nélküli), míg a kötelező akciónál az termékkategóriákat jelölték ki, és eszerint kell biztosítani az akciókat. Maradva az ásványvizek és üdítőitalok példájánál, választhatja a 1,5 literes ásványvizet is a bolt, de mást is. A kettőt néha érdemes lehet összevonni, hiszen ilyenkor a kötelező akció még látványosabban látszik a vásárlóknak.

Regős Gábor úgy véli, a verseny élénkítése az érintett termékcsoportok árában hozhat változást, de a számszerű hatását ennek nehéz lenne megbecsülni. A laktóz-, illetve gluténmentes ételek azok fogyasztói kosarában jelentősebb súlyt képviselnek, akik ilyen típusú termékeket kell, hogy fogyasszanak, de összességében ez az inflációs adatok között nem jelenik meg külön, nincs a gluténmentes termékeknek külön súlya. Írtuk, a legtöbben és a legtöbbet úgy takarítják meg, ha két-három helyről szerzik be a számukra fontos és alapvető cikkeket.

