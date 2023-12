Milliókat lehet spórolni, egy számjegyűek lesznek a kamatok

– Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az előzetesen meghatározott menetrendnek megfelelően hétfőn újra megbeszélést tartott a Magyar Bankszövetség képviselőivel – ismertette a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM). Az egyeztetésen a tárcavezető hangsúlyozta, hogy 2023 az inflációcsökkentés, 2024 a gazdasági növekedés helyreállításának az éve.

– A kormány vállalta és teljesítette is, hogy egy számjegyűre szorítja le az inflációt. A hatékony intézkedéseknek és a hazai vállalkozások erőfeszítéseinek köszönhetően pedig már pozitív fordulat zajlik a gazdaságban, így a kilátások is egyre kedvezőbbek – emelte ki. Így például novemberre 7,9 százalékra szorította vissza a kormány az inflációt; szeptemberben bekövetkezett a reálbérfordulat; a hitelminősítők rendre megerősítik hazánk adósságbesorolását és továbbra is befektetésre ajánlják Magyarországot; az ikerdeficit megszűnt és újra külkereskedelmi többletet produkál a gazdaság.

– Mindemellett pedig a harmadik negyedévben megindult a gazdasági növekedés is, ráadásul a negyedéves növekedés az unión belül a negyedik legmagasabb volt – sorolta a miniszter.

Nagy Márton a gazdasági kormányzásban bekövetkezett változások ismertetése mellett megköszönte a bankok erőfeszítéseit és együttműködését. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megfigyelhető gazdasági folyamatok jó alapot biztosítanak ahhoz, hogy jövőre a gazdaság a korábbi évekhez hasonlóan újra dinamikusan, négyszázalékos mértékben növekedjen. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy ehhez a fogyasztás bővülésére és a vállalkozások beruházásainak növekedésére van szükség, így a csökkenő kamatok, a javuló kamatkörnyezet szerepe felértékelődik és kulcskérdéssé válik.