Végre jó hír jött az építőiparról

Októberben az építőipar teljesítménye kedvezően alakult. Bár a rendelésállomány, azaz a kereslet alacsony, a termelés szintje éves összehasonlításban stagnált, míg havi alapon 1,0 százalékkal emelkedett. Az épületek és az egyéb építmények volumenváltozása között csak kis eltérés volt, azaz most makroszinten nem látszik nagy különbség az állami és a vállalati beruházások között. Ez abból következhet, hogy az építőipar rendelésállománya korábban kiemelkedően magas volt, és most az alacsonyabb rendelésállomány mellett is maradt még az ágazatnak munkája – talán a csúszások kisebbek lettek