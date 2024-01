– A siker titka most az alkalmazkodás és a változás – jelentette ki Nagy István agrárminiszter a 42. AGROmashEXPO és AgrárgépShow nemzetközi kiállítás megnyitóján. Ha versenyképesek akarunk lenni, nem úszhatjuk meg a fejlesztést – nyomatékosította, egyben megköszönte a kiállítóknak, hogy elhozták gépeiket és megmutatják a jelenben a jövőt. Ahhoz ugyanis, hogy alkalmazkodni tudjunk, a kihívásoknak meg kell felelni, amihez pedig szükség van az új technológiákra is.

A miniszter a Világgazdaság ismertetése szerint elmondta, hogy a fejlesztésekhez a kormány biztosítja a feltételeket, és 2027-ig 2900 milliárd forint áll rendelkezésre ahhoz, hogy a gazdálkodók megvásárolhassák a legmodernebb technológiákat. Utóbbiaktól pedig azt kérte: merjenek beruházni!

– A „Legyél te is agrárgépész!” programnak köszönhetően 2015 óta közel ötszörösére emelkedett az agrárgépész szakiskolákba jelentkezők száma – mondta Harsányi Zsolt, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ) elnöke. A szervezet egy tehetséggondozó program bevezetését is tervezi, amelyben a legkorszerűbb technológiákat teszik elérhetővé a fiatalok számára. Az idei kiállításra háromezer diákot várnak, akiknek a MEGFOSZ és a Hungexpo biztosította az ingyenes belépést és a kedvezményes utazásukat is támogatták.

