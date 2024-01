Ilyenre sem volt példa a koronavírus-járvány óta

A Szuezi-csatornán 39 százalékkal kevesebb hajó haladt át az elmúlt két hónapban, így az átmenő áruforgalom 45 százalékkal zsugorodott – közölte az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD). Jan Hoffmann, az UNCTAD kereskedelmi logisztikáért felelős vezetője azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy jelenleg három kulcsfontosságú globális kereskedelmi útvonalon van fennakadás.

A Panama-csatorna esetében az aszály miatti alacsony vízszint következtében a múlt hónapban 36 százalékkal csökkent a hajózás az előző évhez képest, míg a Fekete-tengeren az orosz–ukrán háború miatt visszaesett a gabonaforgalom.

Hoffmann szerint mindez a szállítási költségek megugrásával jár, amit egy éven belül a fogyasztók is megéreznek – ismertette a Világgazdaság cikke. Jemenben 2014-ben robbant ki polgárháború, azóta több frakció is küzd egymás ellen. Az Irán által támogatott húszi lázadók az iszlámon belül a zaidita irányzatot követő törzsek és milíciák szövetsége. A húszik irányításuk alatt tartják az ország nyugati partvidékét, köztük a fővárost is. A nemzetközileg elismert kormány ugyan több területet birtokol, de a lakosság nyolcban százaléka a húszik irányította településeken él. Az arab országot ténylegesen vezető húszik október 7. után többször indítottak támadást Izrael ellen, főleg a vörös-tengeri üdülővárost, Eilatot vették célba drónokkal és rakétákkal. A lázadók a műveleteket a palesztinokkal való szolidaritásukkal indokolják, és leszögezték: minden, a zsidó állam felé haladó hajót célpontnak tekintenek mindaddig, amíg az izraeli blokád alatt álló Gázai övezet élelmiszerhez és orvosi felszereléshez nem jut.

Az MSC Vittoria konténerszállító teherhajó halad a Szuezi-csatornában az egyiptomi Iszmáilijánál 2023. december 22-én

Fotó: MTI/EPA/Mohamed Hoszam

November óta több kereskedelmi hajót elfoglaltak, illetve megtámadtak, a Galaxy Leader elleni akcióról még felvételt is közzétettek. Válaszul több hajózási társaság bejelentette, hogy elkerüli a Vörös-tengert, a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalát. A Vörös-tenger déli bejárata, a Jemen partjainál fekvő Bab-el-Mandeb-szoros legalább annyira fontos szűk keresztmetszet, mint a tenger északi bejárata, a Szuezi-csatorna. A hosszabb út természetesen nagyobb költségekkel jár, és a szállítmányozók ezt áthárítják a megrendelőkre. A világ legnagyobb hajózási társasága, az MSC jelentette be elsőként, hogy január második felében mennyivel emeli árait: egy szabványméretű konténer szállítási díja az Egyesült Államok nyugati partjára ötezer dollárba kerül, míg a keleti part esetében 7300 dollárt kérnek.

A logisztikai cégek arra is felhívták a figyelmet, hogy hamarosan konténerhiány várható, amire a koronavírus-járvány óta nem volt példa, mert a késedelmes szállítás miatt a konténerek nem ott vannak, ahol lenniük kellene, nem jutnak vissza időben például Európából az ázsiai feldolgozóipari központokba.

A cikk hosszabb változata itt olvasható:

https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2024/01/dramaian-visszaesett-a-forgalom-a-szuezi-csatornan-erik-a-kontenerhiany-szenved-egyiptom