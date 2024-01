Jelentős a kivitelezői érdeklődés a Napenergia plusz programban

A Napenergia plusz programban jelenleg 555 iparági cég rendelkezik jóváhagyott regisztrációval, a még zajló értékelések és hiánypótlások után számuk további mintegy százzal növekedhet – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) a program első pályázati szakaszáról vasárnap a Facebook-oldalán.

Kiemelték, hogy a kormány 75 milliárd forinttal támogatja a magyar családokat a modern napelemes rendszerek telepítésében, a zöldenergia termelésében és tárolásában.

A kivitelezők előregisztrációja december 4-én indult el, a lakossági pályázóké pedig hétfőn kezdődik.

Az EM a közösségi oldalán arra is kitért, hogy a vállalkozók körében milyen érdeklődést váltott ki eddig a kiírás. Rámutattak arra, hogy a legtöbb vállalkozás jelentkezését Pest vármegyére (402) és Budapestre (377) fogadta már el a támogató. Háromszáznál több céget regisztráltak továbbá Fejérben, Veszprémben, Bács-Kiskunban, Komárom-Esztergomban és Győr-Moson-Sopronban. Még a lista túlsó végén álló Baranyában is legalább 238 lehetséges kivitelező kínálhat bőséges választékot a pályázók számára. A még nyitott jelentkezések elbírálása után az elérhető vállalkozók száma Pest vármegyében meghaladhatja, a fővárosban pedig megközelítheti a félezret. Jelezték ugyanakkor, hogy egy kivitelező természetesen több vármegyében is végezhet munkát.

Folyamatos a termékek felvonultatása és ellenőriztetése is, mostanáig darabra pontosan 555 eszközre nyújtottak be regisztrációs kérelmet. A tájékoztatás szerint a pályázatot övező figyelem élénkülését jelzi, hogy a támogatóhoz intézett több mint 4400 telefonos és írásos ügyfélszolgálati megkeresés hozzávetőleg fele az elmúlt egy hétben érkezett be.

Az ingatlanonként akár ötmillió forinttal támogatott beruházásoknak köszönhetően napelemből és energiatárolóból álló rendszerekkel bővülhetnek tovább a hazai napenergia-kapacitások. A háztartások kiadásainak kétharmadát az állam vállalja át, a fejlesztési költségek így legfeljebb tíz év alatt megtérülhetnek. A programban részt vevő mintegy 15 ezer család saját célra termelhet és tárolhat el zöldenergiát, a nagyobb arányú önellátással csökkentve áramszámláit is – olvasható a minisztérium Facebook-oldalán.

A poszthoz tartozó hozzászólásokban az EM arra is felhívta a figyelmet, hogy a Napenergia plusz programmmal kapcsolatban további információ a Kormány.hu oldalon olvasható, a pályázati felület pedig a https://napenergiaplusz.nffku.hu linken érhető el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Vas Népe/Szendi Péter)