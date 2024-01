Két látványos változást jelentett be a Google, ugyanis március 6-án lép életbe az Európai Unió digitális piacokról szóló jogszabálya. A Microsoft a Google is kénytelen lesz böngészőválasztó képernyőt megjeleníteni a Chrome monopolhelyzete miatt. Akik más böngészőt használnának, könnyebb helyzetbe kerülnek, ugyanis a jogszabály miatt bekoppinthatják és alapértelmezetté tehetik azt, amellyel valóban dolgozni szeretnének, így a Firefox, az Edge és az Opera is megtalálható lesz a lehetőségek között.