Egy bankjegy ugyanis számos különböző tényezőtől válhat értékesebbé, így ha az adott korszakban kevesebbet gyártottak le belőle, ha alacsony a sorozatszáma, vagy bizonyos sorozatjelet tartalmaz, de az is növeli az árat, ha valamilyen nyomási, gyártási hibája van, vagy forgalomba sosem került, azaz bankfriss állapotú – ezt már Fehér Sándor, a Vatera szakértője részletezte.

A Mandiner egyébként talált is egy ilyen bankjegyet, ami most is eladó, így ha van felesleges kétmillió forintja, itt a lehetőség, hogy megkaparintsa ezt a ritkaságot.