Varga Mihály: Erre az évre az ötszázalékos infláció a cél

A miniszter elmondta: komoly kihívás lesz az idei év, mert az elfogadott költségvetés szerint hat százalék környékéről kellene három százalék alá csökkenteni az államháztartási hiányt. – Ezt meg tudnánk lépni, de növekedési áldozata és vesztesége lenne – fogalmazott, hozzátéve, hogy ez a munkanélküliség növekedésében jelentkezne, amit nem szeretnének. A kormány gondolkodik azon, hogy a hiányt nem egy, hanem két év alatt kellene három százalék alá csökkenteni, de döntés még nem született. Meglátása szerint reálisabb a két év, és az idei évre a piac is inkább 4-4,5 százalékos hiányt tud realizálni.

Varga Mihály beszélt arról is, hogy a magyar adórendszer azt a versenyképességet mutatja, hogy az egy főre jutó külföldi működőtőke-beruházásban elsők vagyunk a régióban, ezt a pozíciót tartani akarja a kormány. – Jó az országnak, ha minél több ilyen tőke érkezik, de vannak korlátok is – közölte.

A személyi jövedelemadó mértékéről azt mondta, a cél továbbra is az, hogy egy számjegyű legyen, de a 15 százalékos kulcs sem „rossz”, hiszen Európa harmadik legkisebb adóterhe. Ezen túl a családi kedvezmények is tovább tudják csökkenteni a mértékét.

Kiemelte, teljesítették, amit 2010-ben ígértek, miszerint versenyképes adórendszert működtetnek, ami nem bünteti a vállalkozásokat és a magánszemélyeket. A pénzügyminiszter az állampapírokra kitérve azt mondta, hogy az egyik legnagyobb sikerük, az első helyen van a befektetések között. Hangsúlyozta azt is, hogy az államadósság szerkezete három pontban jelentősen változott. Egyrészt míg 2010-ben az államadósság 53 százaléka devizában volt, most ez az arány 26 százalék. Másrészt az államadósság futamidejét növelni tudták, ez most már hat év átlagosan, szemben a 2010-es 3,5 évvel. A harmadik pont a lakosság szerepvállalása: míg 2010-ben az államadósság három százaléka volt a magyar lakosságnál, most 21 százaléka, ami azt jelenti, hogy a magyar emberek életének a része lett az állampapír.