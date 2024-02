Jól fizet a szankciók megkerülése + videó

– Ki kell ábrándulni abból a hitből, hogy a szankciókat csak kétes országokban működő bonyolult céghálókon keresztül lehet kijátszani – közölte közösségi oldalán Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője egy példával illusztrálta a valóságot.

Irán a közel-keleti milíciák felfegyverzését részben a védelmi minisztériuma irányítása alatt működő Petrolkémiai Kereskedelmi Vállalatán keresztül finanszírozza. A cég olyanokkal üzletel, mint a török ASB, vagy az orosz RPP, amelyek fontos szerepet töltenek be például az Iráni Forradalmi Gárda ellátásában, ezért ezek a szereplők mind szankciók alá esnek.

Azért, hogy a Petrolkémiai Kereskedelmi Vállalat mégis képes legyen rácsatlakozni a globális pénzügyi rendszerre, az Egyesült Királyságban és Kínában is leányvállalatot alapított. A cégek neve – nem túl fantáziadús módon – az angol kezdőbetűk alapján, PCC UK és PCC China. Ezek a vállalatok különböző vagyonkezelői megállapodások révén már anélkül képesek további cégeket irányítani, hogy azzal feltűnést keltenének.

A sor végén lévő társaságok tehát – például az Aria, vagy a Pisco az Egyesült Királyságban, vagy a Black Tulip Kínában – számlát vezethet a két legnagyobb angol banknál – a Lloyds-nál és a Santandernél – és azzal bonyolíthat tranzakciókat, akivel csak akar.

– A gyakorlatra most derült fény, ami két okból is kellemetlen. Egyrészt, az Iránnal szemben meghozott nyugati szankciók évek óta hatályban vannak, így a szabályozók nem hivatkozhatnak arra, hogy nem volt idő felderíteni a visszaéléseket. Ráadásul nem is bonyolult céghálókról, hanem mindössze néhány lépcsőből álló folyamatokról van szó – magyarázta a szakértő.

Másrészt, a brit légierő a Vörös-tengeren éppen azoknak a húsziknak a lázadását próbálja leverni, akiket Irán támogat. Úgy tűnik tehát, hogy a legnagyobb angol bankok – közvetetten ugyan, de – részt vehettek a britek ellenségeinek finanszírozásában.

– Ideje lenne abbahagyni a bohóckodást, mert a szankcióknak ebben a formában nincs értelmük. A bankokat és a multikat nem érdekli a geopolitika, csak a profit. Márpedig a büntetőintézkedések megkerülése nem fizet rosszul – tette hozzá Hortay Olivér.