A Bama hírt adott arról is, hogy Hóka Zsóka jelmezkivitelező döntése volt, hogy a magyarországi forgatáshoz helyi forrásokból szerzik be az anyagokat és kellékeket, így érdemben is sikerült hozzájárulni a filmhez.

Hangsúlyozzák, hogy a vállalat minden egyes kesztyűnél aprólékos figyelmet fordított a részletekre, hogy azok ne csupán a film vizuális mélységét gazdagítsák, hanem összhangban álljanak a karakterek történetével és személyiségével is.