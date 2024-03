Németország Közép-Európával fizettetné meg hibás döntéseinek az árát + videó

– Németország velünk fizettetné meg saját hibás döntéseinek az árát – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a részletekről is beszélt.

Magyarország mellett Ausztria, Csehország és Szlovákia is szót emelt Németország gáztranzitra kivetett különadójával szemben. A háború kirobbanását követően a német kormány államosította az orosz gáztárolókat, amivel – a jogi hercehurcán túl – új anyagi terheket is a nyakába vett. A szűkülő költségvetési mozgástér és a felrobbantott Északi Áramlat fokozta a ráfordítási igényeket és az így keletkezett lyukat a németek egy olyan adóval foltozták be, amellyel a költségeket más országokra terhelhetik.

– A gyakorlat több okból is felháborító. Először is, Németország pluszterhe az orosz kereskedelmi konfliktus eszkalációjának a következménye, ami aligha függetleníthető a német kormány szankciópárti magatartásától. Az, hogy ezek után Németország mással viteti el a balhét, meglehetősen visszás – magyarázta a szakértő.

Másodszor, a németek nagy erőkkel igyekeznek rávenni az Európai Uniót – és különösen a közép-európai tagállamokat – hogy mielőbb számolják fel az orosz gázbeszerzéseiket. Ha ténylegesen engednénk a politikai nyomásnak, azzal rákényszerülnénk, hogy sokkal több energiát vásároljunk a németeken keresztül, ami egy a régiónkból Németországba irányuló transzfert jelentene. Vagyis fizethetnének a németeknek azért, mert a kedvükért lemondtunk az olcsóbb beszerzéseinkről.

– Végül, a különadó nagyon rossz precedenst teremt. Olaszország már bejelentette, hogy fontolgatja a némethez hasonló intézkedés bevezetését és mivel a legtöbb európai ország szűkös költségvetéssel küzd, nagy a csábítás, hogy mások is kövessék a példájukat – emelte ki az üzletágvezető. Ez azonban az orosz beszerzések árelőnyének folyamatos emelkedéséhez vezetne, így a vásárlókat nem a beszerzési csatornáik szélesítése, azaz az egyirányú függésük csökkentése irányába terelné, hanem éppen ellenkezőleg.

– Mára világossá vált, hogy az Európai Unió és Németország szankciós politikája zsákutcába futott, a következő időszak kulcskérdése pedig az lesz, hogy ki viszi el a balhét. Látható, hogy a németek a felelősséget igyekeznek a közép-európai régióra hárítani, ezt azonban nem szabad hagyni. Németország ideológia-vezérelt törekvéseinek árát a németeknek kell megfizetniük – tette hozzá Hortay Olivér.