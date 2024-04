Hatvanmilliárdos beruházás jön Pécsre

A British American Tobacco dohányipari vállalat új központot hoz létre füst nélküli termékek gyártására Pécsen, a körülbelül 60 milliárd forintos beruházás nyomán 450 új munkahely jön létre – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a British American Tobacco új beruházásának bejelentésén aláhúzta, hogy a brit társaság magyarországi fejlesztése nyomán nő a gyártókapacitás, illetve új termékek előállítását is idetelepítik, így Pécs globális gyártóközponttá fog válni a füst nélküli termékek terén.

Szavai szerint 450 új munkahely jön létre, a 60 milliárd forintos értékével pedig ez az egyik legnagyobb egyszeri beruházás a baranyai vármegyeszékhely történelmében.

Kiemelte, hogy a világ egyik legjelentősebb dohányipari vállalatának számító British American Tobacco már kis híján ezer embernek ad munkát hazánkban, és a most bejelentett beruházással világossá vált, hogy a vállalat hosszú távú stratégiájában Pécsnek a jövőben is rendkívül fontos szerepe lesz.

Beszédében arra is kitért, hogy a projekt ráadásul két fontos magyar gazdaságpolitikai törekvés sikerre viteléhez is hozzájárul. Az egyik, hogy exportorientált országként a gazdaság nagyban függ a kiviteltől, márpedig az itt előállított áruk több mint 80 százalékát a külpiacokon fogják értékesíteni. A másik pedig, hogy a kormány felelősségteljes politikát folytat, azaz a gazdasági teljesítmény növelése a környezetvédelmi szempontok figyelemben tartása mellett zajlik, s a pécsi dohánygyár mostanra már karbonsemleges minősítéssel is rendelkezik.

Hangsúlyozta, hogy a brit vállalatok ma a hetedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, ahol több mint 50 ezer embernek adnak munkát. Tájékoztatása szerint a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly rekordot döntött, értéke elérte a 6,5 milliárd eurót.

Szijjártó Péter érintette az utóbbi évek kríziseit is, és emlékeztetett, hogy a 2023-as évet szinte teljesen elvitte az infláció elleni küzdelem, de a magyar gazdaság többször bizonyította, hogy válságálló, sőt minden nehézségből megerősödve tudott kikerülni. Ez pedig főleg a beruházásoknak, a folyamatos beruházási csúcsoknak köszönhető, és ilyen szempontból a tavalyi év is egyfajta mérföldkő volt, hiszen a megelőző év rekordját megduplázva, 13 milliárd eurót elérve sikerült újabb csúcsokat beállítani. Ennek kapcsán tudatta, hogy 209 projektet jelentettek be a beruházásösztönzési rendszernél, ami szintén rekordnak számít.

A miniszter kifejtette, hogy korábban rendkívül súlyos egyensúlytalanság volt Magyarország keleti és nyugati fele között a gazdasági helyzetet, a beruházásvonzó képességet illetően, a kormány azonban keményen dolgozott ennek a leküzdésén.

Most itt az ideje annak, hogy a délnyugati országrész fejlesztésére koncentráljuk az erőinket. Innentől fogva a beruházásösztönzések földrajzi fókusza Délnyugat-Magyarországra, a Dél-Dunántúlra kerül át

– közölte.

Usman Zahur, a British American Tobacco közép-európai regionális igazgatója rámutatott, hogy a pécsi egység a füst nélküli alternatívák gyártása terén az egyik fő globális központtá válhat a Magyarországgal immár több mint harminc éve fennálló együttműködésre építve.

– Ez a jelentős beruházás fontos lépés a füst nélküli világ megvalósításában, amely jobb alternatívákat kínál a dohányosoknak a cigarettákhoz képest – jelentette ki. – A befektetés tovább erősíti Magyarország stratégiai fontosságát hosszú távú terveinkben, miszerint 2035-re a bevételeink 50 százalékát már az új kategóriás termékek biztosítják. A gyártókapacitásaink, kiemelve a pécsi központot, kulcsfontosságúak a célunk elérésében – tette hozzá.