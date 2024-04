Kilóg a sorból a Spar vesztesége

Jóllehet a Magyar Nemzet is foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy 2023-ban a kiskereskedelmi árak sokkal lassabban csökkentek, mint a termelői árak, tehát ekkor már a nyereséget is be tudták építeni az egyébként kirívóan gyors árnövekedésbe. (Ebben akkor látni majd tisztábban, ha megjönnek az első 2023-as pénzügyi adatok, ezek lassan elkezdnek csepegni.)

Ami a 2022-es évet illeti a Spar vélhetően az energiaárakon csúszott meg, illetve azon, hogy egy egészen más üzleti koncepciót követ, mint a keménydiszkontok. A hiper- és szupermarket-kategória nagy áruválasztékot igényel, míg a keménydiszkont jóval kevesebbet. A számok tükrében ez úgy néz ki, hogy míg a diszkont 1200-1800 terméket listáz be egyes áruházaiba, addig a szupermarket minimum duplaannyit, a hipermarket pedig akár tízezret is. Mindez a költségek miatt érdekes. Minél nagyobb a szortiment, annál nagyobb a termék fajlagos költsége, hiszen azt raktározni, szállítani, kezelni kell. Ugyanakkor még ez sem magyarázat a Spar veszteségére, hiszen az Auchan azonos árbevétel mellett, nagy kínálattal is kevesebb mint kétmilliárd forint veszteségig szaladt el. A hab a tortán pedig az, hogy 2021-ben a cég még ötmilliárd forint nyereséggel zárt és tízmillió euró osztalékkifizetéséről is határozott, bár ennek nem látni nyomát az egyszerűsített mérlegben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Róka László)