Terjeszkedik az új orosz boltóriás, a Mere

Miközben a fél ország abban reménykedik, hogy a szuperolcsó Mere megjelenik Magyarországon, az orosz boltlánc valójában egészen más irányú terjeszkedést folytat. A Retail Detail írta meg, hogy az oroszok folytatják a belga expanziójukat. Pontosan nem is a Mere márkája alatt (merthogy ez, úgy tűnik, megszűnt, ezért is lenne különös a magyarországi megjelenése), hanem az ennek a helyén újonnan létrehozott MyPrice brandet építik, méghozzá kifejezetten szorgosan. A szaklap arról számolt be, hogy a MyPrice április 12-én, ezen a héten pénteken nyitja meg negyedik belga üzletét Antwerpenben.

A tervek szerint még ebben a hónapban átadják az ötödik boltjukat is, Bertrix településen. Ezzel pedig nincs vége a sorozatnak, ugyanis az orosz lánc gőzerővel keresi a további helyszíneket. Így például a következő fél évben egy második antwerpeni egységet is megnyitnak.

De már most elmondható, hogy a MyPrice az eddigi boltjaival is nagyobb hálózatot tudhat magáénak, mint a Mere valaha.

