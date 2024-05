EXIM Magyarország: az exportfinanszírozás és a hazai gazdasági fejlődés motorja (x)

A 30 éves EXIM Magyarország kiemelkedő szerepet tölt be az exportfinanszírozás terén, és elengedhetetlen támasza a hazai gazdaságnak. Az intézménypáros kezdetben szűk tevékenységi körrel indult, de az elmúlt három évtized során folyamatos fejlődésen ment keresztül, és mára a hazai pénzintézeti szektor meghatározó alakja. Fennállása óta több ezer vállalkozásnak nyújtott pénzügyi forrást vagy biztosítást céljaik megvalósításához. Az intézmény jelentős szereplővé vált a cégek külkereskedelmében, és fontos mértékben járult hozzá a kis- és közepes vállalkozások exporttevékenységének erősödéséhez. Az EXIM Magyarország ügyfeleinek a száma az elmúlt években markáns növekedést mutatott: míg tíz évvel ezelőtt alig több mint 200 ügyféllel rendelkezett, addig 2024-re ez a szám már meghaladja a 6500-at.

Az EXIM Magyarország tevékenységi köre az elmúlt években folyamatosan bővült, az intézménypáros évek óta működtet sikeres belföldi hitelprogramokat is. A pénzügyi intézmény stratégiai szerepet tölt be a hazai gazdaságban anticiklikus szerepvállalásával, szolgáltatásai segítségével elkötelezett abban, hogy a hazai vállalatok exporttevékenységének ösztönzésén túl a cégek belföldi üzleti aktivitását is növelje. Ezen stratégiai célkitűzés mentén az EXIM az elmúlt években számos eredményes programot hajtott végre, köztük olyan nagyszabású kezdeményezéseket, mint a Kárenyhítő Hitelprogram és a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram.

Forrás: EXIM

Innovatív termékekkel a hazai gazdaság fejlesztéséért

A Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram fontos mérföldkő az EXIM Magyarország történetében, hiszen nemcsak az egyik legkeresettebb finanszírozási konstrukciója, de az ország valaha volt legsikeresebb vállalati hitelprogramjai közé is tartozik.

Az EXIM a Kormány döntése nyomán 2023-ban indította el az orosz–ukrán háború okozta negatív gazdasági hatásoknak leginkább kitett magyar vállalkozások számára a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogramot 1000 milliárd forintos keretösszeggel. A programra a kezdetektől fogva kiemelt érdeklődés mutatkozott, a hazai cégek rövid idő alatt kimerítették a fennálló forrásösszeget. 2024-ben az EXIM újranyitotta a kérelmek befogadását, ezúttal 200 milliárd forintnyi forrás vált elérhetővé a vállalatok számára a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram keretein belül, amely összeg rövid idő alatt kimerült. A program célja, hogy támogassa a növekedési potenciállal bíró vállalatokat beruházásaik finanszírozásában és külföldi befektetéseikben, valamint előmozdítsa a fenntarthatóságot és az energiahatékonysági átállást.

Az elmúlt évben az EXIM által nyújtott hitelösszeg hozzávetőleg 1,5-2,0 százalékát jelentette az ország GDP-jének, amely az intézmény legnagyobb hitelkihelyezési volumenének minősült az eddigi évek során. Ennek jelentős részét a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogramból nyújtották.

A magyar vállalkozások nemzetközi piacra lépésének támogatása

Az intézménypáros fő stratégiai célkitűzései közé tartozik továbbá a magyar vállalkozások kifektetéseinek ösztönzése is. Ennek érdekében az EXIM felismerte, hogy a magyar cégek számára alapvető fontosságúak az egyedi finanszírozási megoldások, hogy sikeresen belépjenek és működjenek a nemzetközi piacokon. Az állami támogatású exportfinanszírozási és -biztosítási termékek iránt továbbra is jelentős piaci kereslet mutatkozik, amelyek nemcsak a válságkezelést szolgálják, hanem hozzájárulnak a vállalatok exportképességének megőrzéséhez és fejlesztéséhez is.

Az EXIM egyik fő törekvése az exportáló kis- és középvállalkozások támogatása, mivel ezek a társaságok alkotják a magyar gazdaság gerincét. Az intézmény által nyújtott programok és eszközök célja a hazai vállalatok exportrészarányának növelése, az EU-n kívüli piacokra való belépés elősegítése, valamint a globális értékláncokba történő hatékonyabb bekapcsolódás biztosítása. A hitelkonstrukciók és garanciák lehetővé teszik a magyar vállalkozások számára, hogy könnyebben elérjék a külföldi piacokat és finanszírozást kapjanak. Az EXIM emellett aktívan támogatja a cégek külföldi befektetéseit ezzel segítve további potenciális nemzeti bajnok vállalatok megteremtését.

Az intézmény több mint egy évtizede folyamatosan bővíti termékpalettáját, amely mára teljesen kiszolgálja az exporttevékenység minden területét. Portfóliójában megtalálhatók a hitelezési, garanciavállalási és biztosítási termékek az alapanyag beszerzésétől kezdve egészen az értékesítési folyamatig. Az EXIM nemcsak exporttevékenységet támogat, hanem beszállítói folyamatokat is, valamint befektetések és beruházások finanszírozását és biztosítását is vállalja. Termékei között megtalálhatók többek között belföldi és külföldi finanszírozási megoldások, továbbá külföldi kockázatokhoz kapcsolódó biztosítások is, emellett nemzetközi finanszírozási projektek lebonyolításában is szerepet vállalnak.

Az intézmény állandó kapcsolatban áll a nyugat-európai és tengerentúli exporthitel-ügynökségekkel, figyelve a régiós példákat és az ügyfelek visszajelzéseit. Ennek eredményeként folyamatosan fejleszti termékportfólióját, hogy még hatékonyabban reagáljon a vállalkozások igényeire és a piaci kihívásokra.