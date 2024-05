Idén 2,7 százalékos gazdasági növekedést vár az MBH Bank

– Az MBH Bank 2,7 százalékos gazdasági növekedést vár az idén, amely jövőre elérheti a 3,7 százalékot – mondta Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum vezetője a pénzintézet makrogazdasági előrejelzéseket bemutató sajtótájékoztatóján.

A januárban kiadott, 3,5 százalékos idei GDP-növekedési előrejelzésüket az exportpiacok gyengélkedése miatt csökkentették, továbbá a lakossági fogyasztás sem érte el a várt mértéket.

A hosszú távú kilátások változatlanok, csupán eltolódtak hat hónappal, így a hazai gazdaság növekedési pályája továbbra is pozitív. Az előző negyedévhez képest elért első negyedéves 0,8 százalékos GDP-növekedés alátámasztja az idei 2,7 százalékos növekedési cél elérését, amely 0,2 százalékponttal magasabb a kormányzati prognózisnál. Ebben Árokszállási Zoltán szerint nagy szerepe lesz reálbér növekedésének. A fogyasztói bizalmi indexek 2022 vége óta látott trendszerű javulása is ebbe az irányba mutat. A távirati iroda szerint jelezte: a munkaerőpiac feszessége a közelmúltban kissé enyhült, a munkanélküliségi ráta 2020 nyara óta nem látott szintre emelkedett, ugyanakkor a gazdaság a következő időszakban is a teljes foglalkoztatottság közelében maradhat. Az MBH idei előrejelzését 0,3 százalékponttal 4,2 százalékra, a jövő évit 0,2 százalékkal 3,7 százalékra emelte.

A szakértő szólt arról is, hogy a dezinfláció az év első hónapjaiban lassuló ütemben, de folytatódott, és a jegybank négyszázalékos toleranciasávja alá esett. A következő hónapokban a bázishatások és a szolgáltatási szektorban tapasztalható erős visszatekintő árazás miatt az év végére öt százalékra emelkedhet a fogyasztói árak emelkedése. Az MBH Bank a januári inflációs prognózisán nem változtatott, és 4,1 százalékos éves átlagos emelkedéssel számol, míg a jövő évi várakozásukat 3,1 százalékról 3,4 százalékra emelték.

A kamatpálya várható alakulásáról Balog-Béki Márta, az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzője elmondta, a jelenlegi lassabb ütemű kamatcsökkentés egy ideig még folytatódhat, de az év második felében már csak minimális enyhítés várható. A várakozás szerint júniusra a jelenlegi ütem mellett elérhető a jegybank által korábban kommunikált 6,5-7 százalékos kamatsáv, ezt követően azonban már csak kisebb lépések várhatók, amelyekkel az év végéig 6,25 százalékig csökkenhet az alapkamat.

Az MBH elemzői szerint a jegybank óvatos kamatpolitikája indokolt a bizonytalan nemzetközi környezet és a nagy jegybankok kamatcsökkentési várakozásaiban történt változás miatt. A piac az év elején még arra számított, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed az idén 125-150 bázisponttal csökkenti a kamatokat, ami túlzott várakozásnak bizonyult. Az Európai Központi Bank várhatóan még a Fed előtt elkezdi a kamatok csökkentését.

A költségvetéssel kapcsolatban Árokszállási Zoltán elmondta, hogy az MBH előrejelzése szerint a bejelentett intézkedésekkel, mintegy 675 milliárd forintnyi, a GDP 0,8 százalékára rúgó beruházás elhalasztásával tartható lesz a 4,5 százalékra emelt hiánycél. A bank elemzői a januári előrejelzéshez képest gyengébb forintot várnak az uniós forrásokat övező kockázatok és az export korábban várthoz képest gyengébb bővülése miatt. Az év végére az előzőleg várt 372,5 helyett 382,5-ös szintig erősödhet a magyar fizetőeszköz, míg az év átlagában 385,6 lehet az euróval szemben.