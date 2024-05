Világraszóló eredményt ért el Magyarország napenergiában

Magyarországon a harmadik legnagyobb a világon a napenergia használatának aránya az áramtermelésben – írta cikkében a Világgazdaság az EMBER független nemzetközi think tank jelentésére hivatkozva. Adataik szerint tavaly 19,9 százalékkal Chile termelte meg a villamos energia legnagyobb hányadát, naperőművekkel, őket Görögország követte 19 százalékkal, Magyarország a globális dobogó harmadik fokára fért fel, európai második helyezettként a 18,4 százalékos hazai részaránnyal. Az első tízben ezzel megelőzzük mások mellett Hollandiát, Ausztráliát, Spanyolországot és Németországot is – számolt be az eredményről az Energiaügyi Minisztérium.

A felmérés rámutat:

magyar mutató az 5,5 százalékos világátlagot több mint háromszorosan múlta felül tavaly.

A minisztérium közleménye szerint a világraszóló eredmény leginkább annak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban óriási napenergia-kapacitások épültek ki Magyarországon. A bővülési ütem egymást követő két évben is rekordot döntött: 2022-ben mintegy 1100 megawattal, majd tavaly több mint 1600 megawattal. Idén februárban a napelemek rendszeres összes beépített teljesítménye meghaladta a korábban 2030-ra megcélzott hatezer megawattot.

A felülvizsgált Nemzeti Energia- és Klímaterv ezért már kétszer nagyobb kapacitást jelez előre a következő évtized elejére. A 12 ezer megawattos várakozás az ismert fejlesztési igények alapján nagy biztonsággal valóra váltható.

A teljes cikk itt olvasható:

https://www.vg.hu/zoldgazdasag/2024/05/energia-aram-kutatas