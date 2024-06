Mi határozza meg egy labdarúgó értékét?

A játékosok piaci értékét tekintve a rangsorban első angolok másfél milliárd eurós értéke 16-szorosa az utolsó helyezett románokénak. Miközben az első és a második helyen álló angol és francia csapatban van olyan játékos, és (180 millió euró), akik piaci viszonyok között többet érnek, mint az utolsó öt helyen álló csapat bármelyikének összértéke. A magyar válogatott becsült értéke 165,5 millió euró, ami a 19. helyre sorolja a hazai válogatottat – derült ki az Oeconomus összeállításából.

A spanyolok sem olcsók Fotó: MTI/AP/Ebrahim Noruzi

A FIFA-világranglistával ugyanakkor sem a magyar csapat, sem más ország válogatottjának az értéke nincs teljesen összhangban: Magyarország ezen a listán a 26., amivel az Eb csapatai közül a 14. A piaci érték tekintetében az A-csoportban mindegyik ellenfelünk, Németország (5.), Skócia (8.) és Svájc (11.) értéke megelőzi Magyarországot. Eközben a világranglistán ketten, Németország (16.) és Svájc (19.) vannak előttünk, míg Skócia (39) mögöttünk.

A Transfermarkt gyűjtése alapján az Európa-bajnokság 25 legértékesebb játékosa 10 nemzeti válogatottból került ki: közülük hét angol, négy-négy francia és német, három spanyol, két portugál, valamint öt nemzetből egy-egy labdarúgó, közöttük georgiai, holland, horvát, magyar és olasz. szerepel az Európa-bajnokságon részt vevő top 25 játékos között. A 21. helyen áll, amivel nem csupán a legértékesebb magyar játékos, de csapata, a Liverpool Európa-bajnokságon szereplő játékosai közül is a legelőkelőbb helyen áll. A top25-ben még egy csapattársa, az angol színekben játszó szerepel, aki a 23., 70 millió eurós értékeléssel.

A futball a világ egyik legnépszerűbb sportja. Egy korábbi, 2018-as becslés alapján, ha a világ valamely országa lenne a szektor, akkor önmagában a 17. legerősebb gazdaság lenne, miközben egy 2022-es kutatás alapján a világ körülbelül százmilliárd dolláros GDP-jéből hárommilliárd dollárt termelt. Az átigazolási piac többek között azért fontos a modern profi futball számára, mert ez az egyik legkönnyebben átlátható módja annak, hogy meghatározható legyen a játékosok piaci értéke.

A leginkább irányadónak számító és leggyakrabban idézett adat, hogy mit mutat a Transfermarkt a játékosok piaci értékéről. Ez az egyik legismertebb labdarúgással kapcsolatos statisztikai portál, egyik kiemelt témája, hogy mely játékos milyen piaci értékkel rendelkezik. A Transfermarkt azzal kapcsolatban is részletes információkat közöl, hogy mi alapján számítják ki a labdarúgók értékét. Ehhez különböző árazási modelleket vesznek figyelembe.

Az egyik fő tényező a szurkolók véleménye, vagyis a Transfermarkt közössége, amelynek tagjai részletesen megvitatják és értékelik a játékosokat. Általánosságban elmondható, hogy a Transfermarkt piaci értéke nem egyenlő az átigazolási díjakkal, de jó indikátora lehet.

Ilyen módon a Transfermarkt esetében feltüntetett összegek nem feleltethetők meg egy későbbi transzfer (átigazolás) árának előrejelzésével. A tényleges piaci ár nagyban függ mind az egyedi transzfermódoktól, mind az aktuális feltételrendszertől.

A játékos piaci értéke szempontjából az egyik legfontosabb – mint minden más piac esetében – a kereslet, amelyet tükrözhet a játékosért fizetett átigazolási díj és a fizetése. (Az átigazolási díj, abban az esetben illeti meg a játékost foglalkoztató klubot, ha a labdarúgó még érvényes szerződéssel rendelkezik az eligazolás időpontjában.) Az értékelésre többek között kihatással vannak az egyéni és szituációfüggő paraméterek.

Meg kell jegyezni azt is, hogy a top ligákban nagyobb hangsúlyt fektetnek az átigazolási díjakra, míg a kisebb ligákban inkább az ingyenes átigazolás lehetősége fontos, a hangsúly elsősorban a fizetéseken van a piaci értékek meghatározása helyett.

Függetlenül attól, hogy és profi labdarúgó-karrierje végén jár, a legmagasabb fizetéssel rendelkező labdarúgók közé tartoznak, és mindketten feltörekvő ligákban játszanak. A Statista adatai alapján a szaúdi bajnokságban szereplő Cristiano Ronaldo volt a világ legjobban kereső futballistája 2024-ben, évente mintegy 260 millió dollárra rúgó éves fizetéssel, miközben értéke a 2018-as 120 millió eurós csúcsról 15 millióra süllyedt. Eközben Lionel Messi évente mintegy 135 millió dollárt keresett az Egyesült Államok bajnokságában, miután értéke az egykori, 2018-as 180 millió euróról 30 millióra mérséklődött.

A magyar csapat értéke a 19-ik Fotó: Mirkó István

A játékos iránti keresletnek része az is, hogy mely klubok és ligák – azaz nemzeti bajnokságok, mint például az angol élvonal, a Premier League vagy a német Bundesliga – mutatnak érdeklődést iránta.

A Transfermarkt adatbázisa alapján a magyar válogatott játékosai közül a két legértékesebb labdarúgó, Szoboszlai Dominik és az angol első osztályban játszi, őket a német bajnokságban játszó focisták követik, és Orbán Willi.

Érdemes látni azt is, hogy a piaci érték nem feltétlenül azonos a labdarúgóért fizetett tényleges összeggel. Ennek legkirívóbb példája, amikor a lejáró szerződéssel rendelkező játékos átigazolási értéke nulla, a piaci értéket azonban a tényleges átigazolási értékétől függetlenül számítják ki. A jelenség példája lehet az aktuálisan a világ egyik legdrágább focistájának számító Kylian Mbappé átigazolása, amelyről a lentiekben még részletesebben írunk.

Fontos az a tényező is, hogy még a rövid szerződéses időtartam is csak korlátozott mértékben vehető figyelembe a játékos értékének megbecsülésénél. Ennek oka, hogy a játékos felértékelődhet a csapathoz igazolást követő időszakban, különösen a fiatal tehetségek esetében. Szoboszlai Dominik 2021 telén igazolt át a Red Bull Salzburgtól az RB Leipzighez, 22 millió euróért. Majd két évvel később már 70 millió euróért igazolt a Liverpoolhoz.

A Transfermarkt adatbázisában szereplő összes bajnokság szezononként általában kétszer kerül piaciérték-frissítésre. Ilyen alkalom a szezon vége után van, valamint egyszer szezon közben is megtörténik, amikor elegendő mérkőzést játszanak ahhoz, hogy lehetővé váljon a piaci korrekció, vagyis a focista iránti kereslet változásának beépítese az árba. Szoboszlai Dominik esetében a portál 2022-ben és 2023-ban összesen 6-szor, vagyis a szokványosnál kettővel többször értékelte újra a játékost, ennek során 28 millió euróról 75 millió euróra ugrott az ázsiója. Kerkez Milos esetében is igen látványos volt a változás, 2022 nyara és 2023 decembere között hét lépésben emelkedett, 700 ezer euróról 20 millió euróra a besorolása.

Számos ligában további köztes frissítéseket hajtanak végre, hogy láthatóvá váljon év közben is a labdarúgók piaci értékének módosulása, például az erős teljesítményt nyújtó fiatal játékosok vagy a ligába újonnan igazolt játékosok esetében. Az ilyen módon végrehajtott korrekció reagál például a focista megnövekedett játékidejére vagy olyan focisták feltűnésére, akiknek korábban nem volt vagy alacsony volt a piaci értékük, ahogy ez a fenti példában, Kerkez Milos esetében is látható volt.

A legértékesebb játékosunk Fotó: Illyés Tibor

Fontos egyéni tényezők a jövőbeli kilátások, a játékos életkora, fejlődési potenciálja, az általa nyújtott teljesítmény a klubban és a válogatottban, illetve a rutinja. Sokat nyom a latba az is, hogy milyen szintű ligában szerepel a focista, annak milyen a státusa mind sport-, mind pénzügyi szempontból. Számos focista kiemelkedő hírnévre és presztízsre tesz szert, ami sok esetben magas marketingértékkel is jár, és ami szintén tükröződik a piaci értékében, mint például Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi relatíve még mindig magas értékelésében. A keresletet közvetlenül meghatározza az is, hogy hányféle és milyen presztízsű és pénzügyi helyzetű klub érdeklődik a focisták iránt. Ugyanakkor kedvezőtlenül hathat, ha a játékos sérülésre hajlamos.

A tényleges átigazolási díjakat a fentieken túl befolyásolja, hogy milyen átigazolási, illetve vételi opció, valamint kilépési záradék van a labdarúgó élő szerződésében. A játékost nem feltétlenül tudja vagy akarja megvásárolni egy csapat, ilyenkor játékoskölcsönzésre vagy -cserére is sor kerülhet.

A különféle tranzakciók megvalósulását az is befolyásolja, hogy a klub el akarja-e adni a játékosát. Így például a csapatok ragaszkodnak a legmagasabb presztízsű játékosaikhoz. A másik oldalról tekintve számít a labdarúgó szándéka is, mivel elveszítheti motivációját, ha akarata ellenére marad adott klubnál. Az elmúlt időszak legnagyobb volumenű igazolása Kylian Mbappéé a Paris Saint-Germaintől (PSG) a Real Madridba, jókora sajtóvisszhangot keltett. Mbappéról már korábban is lehetett tudni, hogy a Reálhoz szeretne igazolni. Ugyanakkor a Real szerződése lejártával veszi át a PSG csodajátékosát, ami az ingyenes átigazolás miatt komoly súrlódás alapja volt a két klub között. Végül Mbappé nagyjából nyolcvanmillió eurós „hűségbónuszt” hagy a francia fővárosban, cserébe a madridi 120 milliós aláírási pénzért.