Lendületesen bővül a hazai zöldflotta

Ahogy február óta töretlenül, úgy a múlt hónapban is a kontinens élmezőnyébe tartozott a magyarországi tisztán elektromos járműpark gyarapodása – írja friss közösségimédia-bejegyzésében az Energiaügyi Miniszétrium. A posztban kifejtik: az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezetének (ACEA) kimutatása szerint 2024 júniusában az egy évvel korábbihoz képest 123,8 százalékkal több környezetkímélő személyautót helyeztek forgalomba hazánkban.

Ez a horvát 161,4 és a cseh 140,8 százalék után a harmadik legmagasabb érték, sokkal kedvezőbb az 1 százalékos csökkenést jelző uniós átlagnál.

A január–júniusi mérleg is bronzéremre érdemesíti a magyar gyarapodást, az 59,5 százalékos hazai adatot ezúttal is csak két mediterrán szigetország, Málta (129,9) és Ciprus (61) múlták felül. Az európai középérték féléves összevetésben még pozitív, 1,3 százalékos növekedést jelez, de így is messze elmarad a dobogósok teljesítményétől.

A jövő a zöldenergiáé. Az egyik legnagyobb szennyező közúti közlekedés zöldítése nemcsak a klímavédelem, a települések tisztább levegője, élhetősége szempontjából fontos cél. A kapcsolódó iparfejlesztések nagyban hozzájárulhatnak a gazdasági növekedés újraindításához, az európai versenyképesség megerősítéséhez is – fogalmaznak.

A hazai tisztán elektromos járműállomány a hazai statisztika szerint minden korábbinál lendületesebben bővül.

A Belügyminisztérium nyilvántartása alapján február óta minden hónapban több tiszta és csendes gépkocsit helyeztek forgalomba zöld rendszámmal Magyarországon, mint bármikor korábban.

A kereslet látványos élénkülését érdemben elősegíti a vállalati e-autó támogatás. A harmincmilliárd forintos keretösszeg több mint felére nyújtottak be eddig támogatási kérelmeket a cégek. A tisztán elektromos személygépjármű, kisteherautó vagy kisbusz megvásárlásához az akkumulátor teljesítményének függvényében 2,8–4 millió forint állami hozzájárulást biztosít a pályázat. Előkészületben van a vidéki elektromos töltőhálózat ösztönzésére szolgáló kiírás is, a 28 milliárd forintos keretösszegből mintegy száz új e-töltőállomás létesülhet a fővároson kívül.