Orbán Viktor adócsökkentésről beszélt, már jövőre életbe léphet

Orbán Viktor ezúttal is interjút adott a Kossuth rádiónak péntek reggel, ebben egyebek mellett egy érdemi bejelentés, legalábbis annak előrevetítése is elhangzott a magyar miniszterelnök részéről, ráadásul a jövő évi költségvetés kapcsán:

a kormányfő adócsökkentést helyezett kilátásba.

A Világgazdaság azt írja: Orbán Viktor ezt akkor hozta szóba, amikor felidézte, mi hangzott el a Donald Trumppal folytatott tárgyalása során Floridában. – Az elnök úrral beszéltem gazdasági kérdésekről is, már csak azért is, mert a vele dolgozó, gazdasági és külpolitikai programot is író csapattal régről nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Mondhatni, részt veszünk az elnöki program írásában. Van néhány téma, mint a migráció megállítása vagy a családpolitika, amiben elég komoly tekintélyünk van – magyarázta.

A miniszterelnök ezen a ponton viszont konkrét gazdasági intézkedést is nevesített. Úgy folytatta, hogy Donald Trump programjának van néhány olyan pontja, amelyeket örömest hoznának át Magyarországra is a következő évtől.

Tehát már 2025-től életbe léphetnek ezek a változások. Hogy pontosan miről van szó, azt Orbán Viktor nem bontotta ki egészében.

Úgy fogalmazott, hogy vannak köztük kis és nagy dolgok is, persze a gazdaságban sose lehet előre eldönteni, hogy mi számít kicsinek, illetve nagynak.