A fizikai dolgozók bére jelentősen nőtt a harmadik negyedévben

Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója úgy fogalmazott, hogy továbbra is igen magas, 13 százalék feletti a kékgalléros órabérek növekedési üteme, miközben a KSH adatai szerint szeptemberben az éves infláció mértéke már csak 3 százalékos volt. Hozzátette: ez két számjegyű százalékos reálbérnövekedést jelent ebben a foglalkoztatási körben. A bérnövekedés üteme hosszabb távon is intenzív maradhat, mivel az aktuális gazdaságpolitikai célkitűzések nyomán a minimálbér erőteljes emelése várható, ami meghatározó hatást gyakorol majd az alacsonyabb kategóriájú bérek alakulására is – emelte ki.

Tovább emelkedett a fizikai dolgozók bére a III. negyedévben (Fotó: Shutterstock)

A növekedés üteme 13 százalék feletti

A földrajzi területek szerint lebontott statisztikák azt mutatják, hogy jelenleg három régióban:

Észak-Magyarországon, az Észak-Alföldön, illetve a Dél-Dunántúlon alakul 2000 forint alatt az átlagos fizikai órabér.

forint alatt az átlagos fizikai órabér. A többi régióban már 2050-2200 forint között mozog ez a mutató.

forint között mozog ez a mutató. Közép-Magyarország és a főváros területén már meghaladja a 2900 forintos szintet is.

Mennyit kerestek a fizikai dolgozók a II. negyedévben?

A korábbi, júliusban kiadott, második negyedévre vonatkozó adatok szerint

Észak-Magyarországon, az Észak-Alföldön, illetve a Dél-Dunántúlon 1750–1900 forint között mozgott az átlagórabér,

forint között mozgott az átlagórabér, a többi régióban már 2000 forint felett volt,

forint felett volt, a Közép-Dunántúl 2300 forint,

forint, a fővárost is magában foglaló Közép-Magyarországon a 2750 forint volt.

A középvezetők fizetése is nőtt

A Moore Hungary ezzel egy időben több mint hatvan nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó csaknem ötszáz középvezető béradatait vizsgálta meg.

A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottak esetében a béremelkedés mértéke 2024 harmadik negyedévében átlagosan 10,4 százalék volt az előző év hasonló időszakához viszonyítva.

„A szellemi középvezetők körében is jelentős, hét százalék feletti reálbérnövekedés tapasztalható, mivel a bérek emelkedése a lecsökkent infláció ellenére is a tíz százalék feletti sávban maradt – magyarázta Hajnal Péter, a Moore Hungary ügyvezető partnere. Hangsúlyozta: a pénzromlás ütemének jelenlegi alacsony szintje mellett sem várható, hogy jelentősen visszaesik a béremelkedés dinamikája, mivel továbbra is erősek az elmúlt évek magas inflációja nyomán megjelenő béremelési igények. A számok fluktuáció erősödését mutatják: a kilépési forgalom ebben az időszakban 5,8 százalékra nőtt a tavaly ilyenkor tapasztalt 3,4 százalékról. A képzett munkaerő eláramlását pedig többek között a megfelelő szinten tartott keresetekkel lehet hatékonyan ellensúlyozni – fűzte hozzá. Az országos szinten már több mint hatvanezer főt foglalkoztató üzleti szolgáltatóközpontok (BSC-k) középvezetői esetében a fenti szellemi foglalkozású középvezetői átlagtól jelentősen elmaradó, 4,8 százalékos béremelést hajtottak végre az elmúlt 12 hónap során a Moore Hungary adatai szerint.