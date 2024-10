Így ne vásároljon az ünnepi bóvliárusoktól

Ne feledjük, ha egy ajánlat túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg nem valós.

Idehaza is egyre többen öltöznek be halloween napján, azonban a különböző jelmezek és kiegészítők, például maszkok, parókák, festékek vagy más dekorációk kiválasztása során is figyeljünk a biztonsági szempontokra, hiszen a rossz minőségű termékek bőrirritációt, az apró alkatrészek pedig fulladásveszélyt jelenthetnek a kisgyermekek számára. Vásárlás előtt mindig olvassuk el a termékcímkét, a használati-kezelési útmutatót és a figyelmeztető feliratokat, valamint ellenőrizzük, hogy a termék rendelkezik-e megfelelő tanúsítvánnyal és megfelel-e az uniós biztonsági előírásoknak. Érdemes ezeket a termékeket szaküzletekben beszerezni, ahol a tanúsítványok megléte biztosított.

Hangsúlyozzák, a Nemzetgazdasági Minisztérium elkötelezett a fogyasztók védelme mellett, így kiemelt figyelmet fordít a termékbiztonsági szabályok garantálására, valamint a fogyasztók megtévesztését célzó árfeltüntetési és áralkalmazási szabálytalanságok megakadályozására. A tárca szakmai irányítása alatt működő, fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalok egész évben, így a mindenszentek és halottak napjához közeledve is ellenőrzik a hagyományos üzleteket és webáruházakat, hogy a megemlékezés békésen, zavartalanul telhessen.