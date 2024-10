Pozitívak a várakozások a lakáspiacon

A 2023-as évet nem volt nehéz túlszárnyalni a hazai ingatlanpiacon, azonban elmondható, hogy 2024-ben folyamatosan élénkült a lakáspiaci kereslet, ez pedig ez év eleji 1-2 százalékos dráguláshoz képest augusztusra már 6-7 százalékos drágulást hozott magával. Azzal, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások 2025-ben adómentesen használhatók ingatlanvásárlásra, önmagában akár háromszázmilliárd forint jelenhet meg az ingatlanpiacon, ehhez hozzájöhet az is, hogy azok is visszatérhetnek a lakáspiacra, akik az állampapírokat választották az utóbbi időben – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az év eleji lendületet az adta, hogy sokan az újonnan elérhető otthonteremtő kedvezményekre vártak, ezt követően nyáron futott fel újból az adásvételek száma

Fotó: Kurucz Árpád

Rámutatott: azzal, hogy százmilliárdos nagyságrendben jelenik meg pluszforrás, egyfajta pénzeső jöhet 2025-ben az ingatlanpiacon. Ez viszont áremelkedéssel is jár, a szakember szerint az utolsó negyedévben kitarthat a lendület és az áremelkedés üteme is.

Visszautalt rá, hogy az év eleje várakozással indult, hiszen ekkor jelent meg a csok plusz, a lendület ugyanakkor visszaesett, majd nyáron ismét felfutott, amikor is már nem a 2024-re halasztott vásárlásoké volt a főszerep, hanem azok léptek piacra, akik úgy látták, nem éri meg a további kivárás. Ugyanis a lakáshitelkamatok már nem csökkentek tovább, az árak pedig az előbb írt mértékben emelkedni kezdtek az előző évhez képest. A nyári lendület inkább a fővárosban, illetve a nagyvárosokban volt érzékelhető – tette hozzá Balogh László.

Összességében pozitív várakozással fordulhat rá 2025-re az ingatlanpiac, amihez hozzájön az is, hogy választás előtti évről van szó,

erre az időszakra pedig nem jellemző a háztartások romló anyagi helyzete sem. Természetesen több tényező formálja a piacot: ha belép az önkéntes ötszázalékos kamatplafon, az vásárlásra ösztönözhet, ahogyan a már említett nyugdíjcélú megtakarítások felhasználhatósága is piacserkentő és a lakásépítések ösztönzése is piacmozgató hatású. Egyúttal az Airbnb szabályozása a befektetési célú vásárlásokat háttérbe szoríthatja – ismert, a VI. kerületben bővül az eladó és a hosszú távra kiadó lakások kínálata –, ezzel párhuzamosan pedig a saját célra vásárlók kerülhetnek előtérbe. Ők pedig most is a piacon vannak, hiszen sokan úgy látják, hogy nem éri meg kivárniuk. Egy év végén bejelentett kedvezmény ugyanis a szakértő szerint azzal jár, hogy akinek az élethelyzete miatt nem sürgős a költözés, a következő évre halasztja a vásárlást, amikortól a könnyítés már életbe lép.

Ismert tény az is, hogy a kormányzat a terézvárosi népszavazás nyomán szintén szigorítani készül a rövid távú lakáskiadást, mivel lakhatási kérdésként kezeli az Airbnb-t. Viszont ez a szabályozás kizárólag a fővárost érinti (ahol az országos albérletkínálat fele koncentrálódik), ugyanakkor mégis nehéz megfizethető lakhatáshoz jutni a jövedelmekhez képest magas albérlet- vagy ingatlanárak miatt. Az elképzelés egyébként nem új keletű, több európai nagyvárosban korlátozták a rövid távú lakáskiadás időtartamát egy éven belül, míg az újabb szabályozó módszer az ingatlanadó. Ezt vezeti be jövőre Horvátország, ahol a lakásállomány harmadát rövid távú kiadásra hasznosítják, megnehezítve a tartós bérlők helyzetét. Maga az ingatlanadó megfizethető tétel lesz, viszont elkerülni nem éri meg, forintra vetítve többmilliós bírsággal járhat. Idehaza a szálláshelyekre érvényes szoba-átalányadó (egy évre 38 400 forint) képezheti a szabályozás alapját.